El aviso de Margarita del Val: "Se nos va a sumar la oleada del otoño con no haber bajado la del verano"

La viróloga Margarita del Val, una de las más prestigiosas expertas de España, ha participado este domingo en el programa 'Liarla Pardo' de La Sexta para analizar el avance de la pandemia del coronavirus en España, que ya suma 861.112 casos desde que se registró el primer contagio el 31 de enero.

Durante la entrevista, la viróloga del CSIC ha explicado algunos de los riesgos a los que se enfrenta la sociedad española en esta segunda ola del COVID-19 y ha lanzado varias advertencias a la audiencia. Una de ellas se basa en la transmisión del virus a través del aire. Para esto la viróloga tiene un consejo muy claro: "Si los interiores no están bien ventilados el virus se acumula en los aerosoles y se puede trasmitir", explica Del Val.

Sin embargo, el mensaje más preocupante de la entrevista con la viróloga ha llegado justo cuando la presentadora del programa, Cristina Pardo, estaba a punto de despedir a su invitada. Fue entonces cuando Margarita del Val explicó que las autoridades españolas han cometido errores durante el verano y ha pedido acción para que no se dé en España una situación única en Europa.

"Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Lo que se está viendo en Europa, que están subiendo los casos, no es la misma oleada que hemos tenido nosotros. En verano, prácticamente la única oleada ha sido en España. Lo que se está viendo en el resto de Europa son las oleadas de otoño. Ahí ha empezado el frío antes y ya están empezando las oleadas de otoño. A nosotros se nos va a sumar la oleada de otoño, que vendrá con un desfase de un par de semanas respecto a las europeas, con no haber bajado la oleada de verano. Por favor, muchísima atención. Por favor, tengan muchísima responsabilidad todos los gestores, los gobernantes y todos los administradores en imponer las medidas cuanto antes. No se nos pueden juntar dos oleadas", explicaba Margarita del Val como cierre de su entrevista.