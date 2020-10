Apple vuelve al pasado para dominar el presente: así son los nuevos iPhone 12

Después de un primer evento en el que presentó relojes todavía más inteligentes y iPads más potentes, Apple ha echado el resto con cuatro nuevos teléfonos móviles que aspiran a dominar el mercado. Cuatro iPhone 12, de características bastante similares, que difieren en lo que a tamaños y prestaciones se refiere. Desde una versión Mini, autoproclamado por Apple como el teléfono más pequeño, delgado, ligero con 5G del mundo, hasta los ya habituales Pro Max. Estas son sus características:

Una de las características más llamativas de los nuevos teléfonos móviles de Apple es su aspecto. Después de varios años apostando por bordes redondeados, la compañía liderada por Tim Cook recupera los biseles planos de teléfonos como el iPhone 4, 4S, 5 y 5S. Un lavado de imagen que le permite distinguirse en un mercado en el que la mayoría de teléfonos móviles comparten son prácticamente iguales por la importancia de darle un mayor protagonismo a la pantalla.

Apple recupera el espíritu del iPhone 4: vuelve a los biseles planos

Respecto al tamaño de la pantalla, varía dependiendo del modelo. Mientras que el iPhone 12 Mini llegará al mercado con un panel Super Retina XDR Display de 5,4 pulgadas, el iPhone 12 hará lo propio con una de 6,1. Por otro lado, las versiones Pro y Pro Max saldrán a la venta con pantallas de 6,5 y 6,7 pulgadas. En definitiva, los usuarios y usuarias de Apple tendrán hasta cuatro opciones para elegir su nuevo teléfono.

A pesar de que Apple ha innovado en lo que a diseño se refiere, el notch seguirá donde estaba en anteriores modelos de iPhone. Pese a que la gran mayoría de compañías apuestan por perforaciones en la pantalla e incluso cámaras retráctiles, la compañía con sede en Cupertino mantiene su ya clásica pestaña en la parte superior de la pantalla. Una pestaña en la que destacan una serie de sensores que facilitan el reconocimiento facial tridimensional Face ID.

Los iPhone 12 contarán con un corazón más potente: tendrán el chip A14 Bionic y serán compatibles con 5G

En lo que respecta al corazón del teléfono móvil, los nuevos iPhone 12 incorporan un chip A14 Bionic que mejora tanto la velocidad como la eficiencia de los teléfonos móviles. Un procesador, el primero de 5 nanómetros, que permite al teléfono móvil realizar hasta 11 billones de operaciones por segundo. Vamos, que será más potente que muchos de los ordenadores actuales. ¿Y qué hay sobre su almacenamiento? Mientras que la versión Mini y el iPhone 12 salen a la venta con 64 GB de almacenamiento base (ampliables hasta 256), las versiones Pro y Pro Max contarán con un almacenamiento base de 128 GB que se podrá ampliar hasta los 512 gigas.

Según ha dado a conocer la compañía, los cuatro teléfonos móviles serán compatibles con 5G (de ahí el eslogan escogido para este evento). De esta manera, la compañía estadounidense sigue la estela de otras como Samsung, Huawei o Xiaomi y se adentra en la conectividad de quinta generación. Pero estos móviles no son rápidos únicamente por su conectividad 5G, también por su procesador que superará al de varios ordenadores y por una tasa de refresco que nos permitirá disfrutar de una experiencia única en un teléfono móvil de estas características.

Apple repite con una triple cámara trasera para el iPhone 12

De los cuatro teléfonos móviles presentados durante esta noche, el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 contarán con una doble lente de 12 megapíxeles cada una. Tanto las traseras como las delanteras contarán con un modo noche con el que nos prometen una calidad nunca antes vistas. Mientras tanto, el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max incorporan un total de tres y un sensor Lidar para escanear todo lo que te rodea en 3D. ¿Y cuál es la gran novedad fotográfica de estos terminales? Apple Pro Raw. Una opción que une la capacidad del formato Raw con la inteligencia computacional de la marca de la manzana. Además, trae el HDR al vídeo.

Y ojo que se viene la polémica. Apple ha decidido no incluir cargador ni auriculares en el pack del móvil. En su lugar han apostado por un adaptador de USB-C a Lightning. A pesar de que sea una gran idea a nivel medioambiental, ya que evita generar una mayor cantidad de residuos, los usuarios y usuarias que no cuenten con estos complementos de generaciones anteriores tendrán que pagar más para comprarlos por separado. A pesar de que no es la primera empresa que lo hace, si que es la que más ruido va a generar con este movimiento.

Precio y disponibilidad

Respecto al precio y disponibilidad de los cuatro teléfonos móviles de Apple, la compañía ha dado a conocer lo siguiente: