Andy Murray: "Nadal ganará los Roland Garros que quiera y nadie conseguirá acercarse"

Andy Murray aseguró que el récord de trece Roland Garros que ostenta Rafael Nadal es "uno de los mejores del deporte" y que podría llegar a "14 o 15" entorchados más en el Grand Slam de tierra batida.

El jugador británico, que debuta este martes en el torneo de Colonia contra Fernando Verdasco, explicó a Sky Sports que no vio entera la final entre Nadal y Djokovic, porque estuvo entrenando, pero que el logro del manacorense fue "increíble".

"Obviamente puede ganar uno más y llegar hasta catorce o quince, los que sean, pero es que está a uno solo de igualar en un solo Grand Slam todos los que consiguió Pete Sampras", añadió Murray, cuyo mejor resultado en París fue la final que perdió en 2016 contra Djokovic.

"Creo que es uno de los mejores récords del deporte, sino el mejor. No creo que nadie lo repita ni que se consiga acercar a ello", apuntó Murray.

Nadal, 'Rey de la tierra'

El español Rafael Nadal afianzó este domingo su hegemonía sobre la tierra batida con su decimotercera victoria en Roland Garros al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic, por lo que sumó su vigésimo Grand Slam que le coloca a la altura del suizo Roger Federer.

Con su victoria 100 en la tierra batida parisiense, el tenista español, de 34 años, asestó de una tacada dos golpes: uno al empuje del serbio, un año menor, que viene presionándoles por detrás a él y a Federer; otro a la leyenda del helvético, que por primera vez tendrá que compartir la gloria.

Nadal sigue siendo el rey de la tierra batida incluso cuando los cielos se revuelven, y desde ese trono los cielos están a su alcance.

"Claro que me gustaría acabar como el jugador que tiene más Grand Slam al final de mi carrera. Pero no pienso en ello todo el rato (...) Para mí, ahora lo importante es haber ganado otra vez el torneo que más me importa", dijo el español.

Lo hizo de forma brillante, la cuarta que consigue sin ceder un set, y rematada en una de sus mejores finales, ante un rival que llegaba como número uno del mundo y con una sola derrota en todo el año, por descalificación en el Abierto de Estados Unidos por haber dado un pelotazo a una juez de línea en su duelo con el español Pablo Carreño.

Nadal, partido a partido

Nadal no se concede aún tiempo de mirar a la historia. "Ya lo miraré cuando acabe la carrera", destacó. "Pero es un honor mantener esta rivalidad con Federer", agregó.

El suizo, con quien tiene una buena amistad, también quiso sumarse a la fiesta del español.

"Le felicito por tu vigésima victoria en un Grand Slam. Es especialmente sorprendente que ahora haya ganado 13 títulos de Roland Garros. Es increíble y uno de los mayores logros en el deporte", aseguró el helvético en las redes sociales.