Europa acelera las restricciones ante el descontrol de contagios

El ratio de infecciones por covid, vuelve a dispararse en Europa. España está a la cabeza en cuanto a número de nuevos casos, pero no en ratio de contagios por 100.000 habitantes. Con Francia y /o el Reino Unido en niveles ascendentes, en una curva que parecen no poder doblegar, la llevado a buena parte de los gobiernos europeos, a tomar medidas muchos más restrictivas que incluyen confinamientos, cierre de bares /restaurantes o lugares de ocio en algunos países. Holanda ha anunciado un mes de confinamiento parcial de sus ciudadanos, cafés y restaurantes cerrados durante cuatro semanas a partir de hoy. En la República checa se cierran los colegios, los bares y los clubs durante tres semanas. En Francia, el presidente Macron, se dirigirá a la nación esta noche para anunciar toques de queda a partir de las 22:00 en las ciudades con alto ratio de infectados, como Paris.

En Italia, las cifras de contagio no son muy elevadas, pero nuestro corresponsal Joan Solés nos contaba que el número de muertos en relación al número de contagios, es mucho mayor que en el resto de Europa.

Alemania, con una cifra de contagios diarios que supera los 5000, y Angela Merkel reconociendo que la situación es muy preocupante, ha anunciado una serie de medidas para proteger a los mas vulnerables.

Irán entra en la tercera ola de contagios

El país de Oriente Próximo que mas afectado ha resultado por la pandemia, que ha pasado ya dos olas de contagios importantes, entra ahora en la tercera. Eso es lo que ha dicho uno de los secretarios de estado del ministerio de salud de Teherán. Un país que esta exhausto y empobrecido por las sanciones internacionales y la pandemia, que registra 29.000 fallecidos junto a 3.500 contagios diarios desde hace una semana.

En Irán, los contagios no van por regiones, porque todo el país está dentro de la llamada zona roja, y en la capital ha afectado a ministros, portavoces parlamentarios, y secretarios de estado. El gobierno de Rohani ha optado por la vía dura de las sanciones. No llevar mascarilla en cualquier lugar público conlleva multas de 500.000 riales, algo mas de 76 euros. También los que no respeten las cuarentenas y los confinamientos podrán ser multados con 600 euros a pesar de que el nivel de vida de los iraníes esta muy dañado por la crisis.