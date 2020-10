Macarena Olona llama "matón" a Pablo Iglesias y encadena una batería de insultos hacia el vicepresidente

El cara a cara entre la diputada de Vox Macarena Olona y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la sesión de control va subiendo de tono cada semana. Este miércoles, la portavoz del partido de ultraderecha ha empleado una serie de descalificativos contra el ministro que sobrepasan la línea de lo personal, referencias a su moño incluidas. "Ahora que deja la nuca más despejadita, ¿lo nota?, es el aliento de la justicia", ha comenzado su intervención, para seguir con una lectura particular de las causas judiciales que tiene abiertas Podemos en estos momentos. Ha acusado a la formación morada de concurrir a las elecciones 2019 "bajo una gran farsa, dopados por una financiación ilegal procedente de una narco dictadura" y de "inventar una inexistente campaña de una mafia parapolicial con tentáculos en la prensa que tenía como único objetivo" destruir a su líder.

Tras parafrasear al exabogado de Podemos que ha llevado al partido a los tribunales cuando declaró que Iglesias "un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que lo atacan" y que "hay mucho loco y mucha kale borroka en Podemos", la propia Olona ha empezado a insultar directamente al vicepresidente: "Usted señor Iglesias es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Me da igual lo que tenga que decir porque la realidad es que usted no me engaña ni engaña a Vox. Le puedo asegurar que ni ese tono contenido, ni ese moño, podrán esconder al auténtico coletas, que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano", ha sentenciado.

Iglesias ha defendido que el Gobierno condena "todo tipo de amenazas, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan" y le ha recordado a Olona que, precisamente, las amenazas de muerte denunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y Vox y que el Ministerio del Interior ya lo está investigando.