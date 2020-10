DIRECTO | Ofensiva contra Iglesias en una bronca sesión de control: piden que dimita y le llaman machista

La situación judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha centrado el arranque de la sesión de control de este miércoles en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha defendido tras el ataque de Pablo Casado: "Le digo claramente: el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen mi más absoluta confianza".

El líder del PP ha continuado los ataques al Gobierno: "Tiene a tres consejeros de los ERE. Tiene a un secretario de Estado imputado por corrupción y un vicepresidente al que se le acusa de tres delitos". Pablo Casado se ha referido también a la situación en Madrid y la gestión del coronavirus: "Retire el estado de alarma, porque si no su soberbia le va a jugar una mala pasada. En Europa ya ven este país como un estado fallido".

Sánchez ha dicho que es "una semana más, otra retahíla de insultos". Y ha insistido en que el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen su "absoluta confianza". Sánchez ha pedido al PP que cambie de estrategia: "Desde que usted lidera el PP su partido no cumple con la Constitución. Es un partido antisistema. Usted ha arrastrado a su partido en la estrategia de la ultraderecha".

Bronca sesión

La bancada del PP apenas ha dejado formular la presugunta a su portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, a la que han jaleado en contra del Gobierno. Finalmente ha plantedado al cuestión: ¿Qué entiende el Gobierno por calidad democrática?

Calvo ha respondido: "La calidad democrática tiene muchos ingredientes y uno inexorable: el cumplimiento de todas las normas, para empezar la Constitución".

Gamarra ha sido también muy crítica con el estado de alarma decretado por el Gobierno en Madrid: "Han aplicado un confinamiento en Madrid y cuando se lo han tumbado han aplicado un estado de alarma desproporcionado. Son un fraude".

Acusaciones de machista a Pablo Iglesias

El 'caso Dina' ha servido de excusa para que el PP acuse a Pablo Iglesias de machista. Teodoro García Egea le ha pedido que dimita y ha interpelado a Calvo para atacar al vicepresidente: "Señora Calvo, ¿qué siente al estar sentada al lado de un señor que va a ser juzgado por machista?".

"Usted es una persona inteligente, y aunque no sepa de derecho, en su partido hay buenos juristas que seguramente le han dicho lo que va a decir el Tribunal Supremo", ha respondido Iglesias a García Egea.

Ante la ofensiva, el vicepresidente se ha acordado del fundador del PP, antes Alianza Popular: "Si el señor Fraga les viera en un vídeo con Hermann Tertsch defendiendo al rey, les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo".

La diputada del Vox, Macarena Olona ha cargado contra Iglesias: "Ni ese tono contenido, ni ese moño, podrán esconder al auténtico coletas, que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano".

Moción de censura de Vox: Sánchez le pide a Casado que no se deje arrastrar

El diputado de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que ya no le interesa lo que le pueda responder Sánchez: "Están al frente de un golpe al estado de derecho, por eso tendrán la moción de censura, que merece como no la ha merecido ningún otro Gobierno de esta democracia". El presidente le ha respondido que el suyo es un Gobierno legítimo. "En este país, afortunadamente la legitimidad no la da usted, sino los ciudadanos con sus votos", ha sentenciado.

Y ha pedido al líder del PP que no se deje arrastrar: "Ya veremos los apoyos de su moción de censura. Insto al señor Casado que no se deje arrastrar”.

La reforma del CGPJ de PSOE y Podemos

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, interviene en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso. / Mariscal (EFE)

Pablo Casado ha dicho que mientras no retire Sánchez lo que ha llamado "este atropello legal" no va a negociar: "A mí no me presiona nadie, y menos nadie como usted. No ponga en riesgo los fondos de reconstrucción.

La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos rebaja la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.