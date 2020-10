El Supremo confirma la condena del PP por beneficiarse de la trama Gürtel

El Tribunal Supremo ha confirmado lo que dijo hace más de dos años la Audiencia Nacional: que el Partido Popular y la exministra Ana Mato se beneficiaron económicamente de la trama Gürtel y deben devolver el dinero que ganaron procedente de su actividad corrupta. En el caso del partido la sentencia firme considera que financió ilegalmente campañas electorales en Madrid con 245.492,80 € de la trama y en el caso de Ana Mato que obtuvo distintos regalos mientras era diputada y esposa del alcalde de Pozuelo por valor de 27.857,53 € entre viajes, fiestas y un bolso de lujo.

La sentencia, eso si, "considera excesivas las menciones a la caja B del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa" por lo que esa mención queda eliminada de los hechos probados. Para los jueces "la contradicción en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que sería imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido". Recuerda la sentencia que, si el PP hubiera pagado antes del juicio, no habría llegado a sentarse en el banquillo.

Los dos son considerados partícipes a título lucrativo en los términos que marcó la Audiencia Nacional en su sentencia y deben por tanto devolver el dinero. En el caso del PP la Justicia declara probado que financió las campañas electorales de sus candidatos en Pozuelo (111.864,32 €) y en Majadahonda (133.628,48 €) en 2003, dos de los municipios donde más profundamente hundió sus raíces el entramado corrupto. Sólo en el caso de Majadahonda, con Guillermo Ortega como alcalde, se amañaron trece contratos públicos por un valor superior a 55 millones de euros y se hicieron regalos a políticos por valor de más de 80.000 euros mientras que en Pozuelo de Alarcón, con Jesús Sepúlveda como alcalde, se amañaron siete procesos de contratación pública por valor de más de 4,6 millones de euros y se pagaron más de 100.000 euros en regalos al regidor y su familia, incluido parte de un Jaguar de lujo.

En el caso de Majadahonda el Supremo confirma lo dicho por la Audiencia Nacional: que el Partido Popular se benefició con 133.628,48 € de la trama para impulsar y costear, sobre todo, la campaña electoral de 2003 de Guillermo Ortega como alcalde del municipio. La trama se hizo cargo de “numerosos actos” entre 2001 y 2003 (105.216,82 €), pagando también trabajos realizados en la sede de la delegación majariega del partido (19.453,06 €) y una campaña de publicidad (5.260,06 €).

Este dinero, según declaró probado la Audiencia Nacional, no se costeó con fondos del Partido Popular sino con dinero salido del conocido como “Gabinete Majadahonda” donde la trama del municipio ingresaba el dinero ganado con comisiones ilegales. Las condenas de los 29 acusados, que pueden consultarse aquí, quedan modificadas ligeramente.

Pozuelo: “Menos impuestos, más seguridad”

La financiación irregular del Partido Popular también se produjo, según declara ahora firme el Tribunal Supremo, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para impulsar la candidatura del exsenador Jesús Sepúlveda a una alcaldía que ostentaría hasta 2009. En esa campaña el PP se benefició con 111.864,32 € de la trama repartidos por ejemplo para instalar la oficina electoral de Sepúlveda o tres actos electorales como una campaña llamada “Menos impuestos, más seguridad”, el lema anunciado por el entonces presidente del Gobierno y del partido, José María Aznar, para las elecciones autonómicas.

En esta partida también se incluye dinero recibido por Pablo Crespo para pagar servicios “que no han podido concretarse, relacionados con la campaña electoral” al igual que Álvaro Pérez “El Bigotes”.

Viajes, fiestas y un bolso

Ana Mato en el Congreso y el pago de un bolso de lujo por parte de la trama contenido en el sumario / EFE

En total Ana Mato debe pagar 27.857,53 € por todos los regalos que recibió de la trama por ser la esposa del alcalde de Pozuelo, cantidad que procede de la suma de los regalos hechos a ella directamente y su parte de los viajes y fiestas familiares pagadas por la trama. Por una parte, en esa cantidad se incluyen 25.608,27 € del total de 50.332,21 € que la trama pagó al matrimonio en viajes por España y al extranjero además de otros 2.249,26 € procedentes del total de 4.498,52 € que pagaron entre tres cumpleaños familiares y una comunión a la familia.

Además, el Supremo también confirma que debe hacerse responsable de un bolso Louis Vuitton de 610 € que recibió de Francisco Correa en noviembre de 2003. Todas estas dádivas fueron recibidas por Mato entre los años 2000 y 2005 mientras ocupaba diversos cargos públicos y también de responsabilidad en el Partido Popular: diputada en el Congreso, eurodiputada en el Parlamento Europeo y coordinadora general de organización del Partido Popular.

“He trabajado siempre”

En el juicio celebrado en la Audiencia Nacional en febrero de 2017 la exministra cargó toda la responsabilidad de la relación familiar con la trama en su entonces marido, Jesús Sepúlveda. "He trabajado siempre, he tenido mi propio sueldo, y nos repartíamos los gastos familiares", dijo, añadiendo sobre los viajes que “alguien se los ha regalado, a mí no me lo han dicho, y se los han regalado a él, no a mí, a mí nunca nadie me ha pagado nada de lo que tenía que pagar". Negó además haber recibido el bolso de lujo.

El Tribunal Supremo también consideró partícipe a título lucrativo a Gema Matamoros, esposa de el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, por los regalos que la trama hizo al matrimonio: tendrá que devolver un total de 45.066,66 € del total.

Voto particular contrario

La declaración del Partido Popular como partícipe a título lucrativo fue uno de los puntos más polémicos del debate entre los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional que sentenció el caso en primera instancia, hasta tal punto de provocar que Ángel Hurtado tuviera que dejar la ponencia. El magistrado, que en la actualidad opta a una plaza en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, entendió que los alcaldes de Pozuelo y Majadahonda actuaban “a espaldas de su partido” y que los verdaderos beneficiados fueron Ortega y Sepúlveda, quedando implicado el PP solo por ser ellos “militantes de dicho partido”.