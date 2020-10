Joaquín, jugador del Betis, continúa con su afición por el programa que está revolucionando las redes estas últimas semanas: ‘La isla de las tentaciones 2’. En esta segunda edición, desde las publicaciones en los ‘stories’ de Instagram hemos podido ver cómo el bético ha creado humor con las situaciones que les pasaban a las parejas del programa de Telecinco.

Como no podía ser de otra manera, lo ha vuelto a hacer y esta vez no ha estado solo. En una ‘storie’ en la que solicitaba apoyo a uno de los chicos del ‘reality’, en concreto para Tom, de una manera un tanto irónica mostrando así su apoyo real por Melyssa, pedía a Sergio Ramos refuerzos para su causa. Las palabras con las que lo hacía fueron: "Por favor, antes de acostarme, quiero pedir a la audiencia un poquito de apoyo para nuestro amigo Tom. Toda la fuerza del mundo, Tom. Se ha venido abajo. Se ha derrumbado por completo. Ha roto en lágrimas. Arriba Tom, siempre". El jugador y capitán del Real Madrid respondió rápidamente a Joaquín diciéndole: "Juacooo, aquí me tiene siempre hermano...! Mucho ánimo..!!".

'La isla de las tentaciones 2' es un ‘reality’ de Mediaset en el que cinco parejas se ponen a prueba con diez tentaciones en República Dominicana, para finalmente decidir si vuelven a España solos, juntos o con un nuevo amor. En el séptimo programa, una de las parejas, Tom y Melyssa, se han enfrentado a una hoguera de confrontación en la que ambos han tenido que decidir qué hacer con su futuro. Momento decisivo del programa en el que el jugador del Betis ha aprovechado para continuar con sus comentarios a través de Instagram, como lleva haciendo desde el inicio de esta nueva temporada, durante la cual, entre risas, ya ha creado hasta su propia “Villa Hulio”, en la que todos los chicos son bienvenidos, incluso Rosito, el peluche de Maika que tanto ha dado qué hablar en el programa y que también ha sido protagonista de las bromas del verdiblanco.