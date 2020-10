"Me ha saltado el desfibrilador": el susto de José Luís Corcuera en el directo de Espejo Público

Susto en Espejo Público. El que fuera ministro del Interior entre 1988 y 1993 durante el Gobierno de Felipe González, José Luis Corcuera, ha protagonizado unos minutos de tensión durante el programa presentado por Susanna Griso que, por suerte, se han quedado en una anécdota. Todo ello como consecuencia del desfibrilador que lleva con él, que ha saltado y le ha pegado una descarga que le ha hecho dar un pequeño salto sobre la silla en la que estaba sentado.

Mientras que el político estaba criticando la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno de España, explicando que nuestro país tenía los "peores datos de contagios, los peores datos de muertos y los peores datos de contagios de sanitarios", el desfibrilador que lleva siempre encima ha saltado en pleno directo. Tras ver el bote de Corcuera, Susanna Griso le ha preguntado a ver si estaba bien y si necesitaba ayuda: "¿Ha sentido usted un amago de infarto?"

"¿Ha sentido usted un amago de infarto?": Susanna Griso ha pedido asistencia sanitaria

Después de que la periodista le preguntara por su estado de salud, Corcuera le ha explicado que no le ha dado un amago de infarto, sino que le ha saltado el desfibrilador. Por esa misma razón, y nada más sentir la descarga que le ha paralizado durante varios segundos, el que fuera ministro le ha pedido a Griso que pararan la entrevista porque no podía seguir así: "Me ha funcionado el desfibrilador. Yo tengo un desfibrilador".

Sin pensárselo dos veces, la presentadora ha parado la entrevista y le ha preguntado al político si necesitaba de asistencia médica. A pesar de que Corcuera ha asegurado que no hacía falta, Susanna Griso ha preferido llamar a las asistencias. Sin embargo, y mientras acudían al plató para comprobar el estado de salud del político, Corcuera ha aprovechado para seguir criticando al gobierno con cierta dificultad:

"Déjeme solo terminar": Corcuera critica a Pedro Sánchez mientras espera a los servicios médicos

El político tenía problemas para hablar. Sin embargo, ha sacado las fuerzas necesarias para criticar que Pedro Sánchez dijera, durante las elecciones autonómicas de Galicia, que la pandemia se había terminado: "Dejeme solo terminar. Es absolutamente inconcebible que el presidente salga en las elecciones autonomicas de Galicia y que diga que la pandemia se había terminado".

Según ha dado a conocer Antena 3 en su página web, el exministro del Interior se encuentra en buen estado: "El desfibrilador habría actuado al detectar en el corazón un ritmo distinto al regular". Por lo tanto, y a pesar del susto protagonizado por José Luis Corcuera en pleno directo, todo ha quedado en una mera anécdota de la que se está recuperando. Una anécdota que ha alertado a todo el equipo de Antena 3, que se ha movido con rapidez para asistir al político cuanto antes.