¿Cuál es el título de esta canción que no dejo de tararear? Ahora puedes saberlo gracias a Google

"¿Cómo se llama esa canción que dice na na nana nanananananana na na na na ná?". Probablemente alguna vez hayas escuchado una canción en la tele o en la radio que se te ha quedado pegada en la cabeza como si de un parásito se tratara pero que no sepas cómo se llama. ¿Qué sueles hacer para dar con ella? Hasta la fecha tenías la opción de tarareársela a un amigo para que te ayude a dar con ella e incluso escribir en algún foro de Internet para ver si tocaba la flauta.

A pesar de que se han resuelto varios problemas a través de estas vías, tararear una canción a terceras personas o lo que es peor, escribir dicho tarareo en un foro, no siempre suele salir bien. Y no, por mucho que lo intentes, aplicaciones de reconocimiento como Shazam o los distintos asistentes virtuales no van a ayudarte con ello a pesar de que emplees la entonación perfecta. Sin embargo, Google ha encontrado la solución a tus problemas.

"Ok Google, ¿Cuál es esta canción?"

Según ha dado a conocer el gigante electrónico a través de un comunicado publicado en su blog corporativo, el asistente personal de Google ya es capaz de ayudarte a localizar esa canción que retumba en tu cabeza sin necesidad de letra, nombre del artista de la misma o un tono perfecto. Para ello tan solo tendrás que coger tu teléfono móvil y abrir la última versión de la aplicación de Google o buscar su widget de Búsqueda de Google.

Una vez hecho esto, tan solo tendrás que tocar el icono del micrófono y hacerle la siguiente pregunta: "¿Cuál es esta canción?". Una vez hecho esto, presiona sobre la opción "Buscar una canción" y comienza a tararear o silbar la misma entre 10 y 15 segundos. Cuando hayas terminado, el algoritmo de aprendizaje automático de Google te mostrará aquellas canciones que se parecen a la que has tarareado e incluso te mostrará un porcentaje de coincidencia con las mismas.

Así funciona el algoritmo de Google

Tras presionar sobre cualquiera de las opciones, la plataforma te permitirá explorar información sobre la canción y el artista. También podrás ver los vídeos musicales que lo acompañan e incluso escuchar la canción en YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. En definitiva, una herramienta que te ayudará a dar con esa melodía tan pegajosa que tienes en la cabeza y profundizar sobre la misma u otras del mismo artista.

Para que esto sea posible, el asistente de Google utiliza un modo de aprendizaje automático que transforma la melodía que se silba o tararea en una secuencia numérica. A continuación, el alogirtmo compara dicha secuencia numérica con otras canciones existentes que ya han sido escaneadas por la plataforma. Cuanto más coincidan ambas, más fácil será que la aplicación acierte a la hora de dar un resultado.