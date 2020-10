A Cristiano Ronaldo no le ha gustado que se dude de si ha cumplido los protocolos sanitarios en su vuelta a Italia tras dar positivo en un test de la COVID-19. "Volví en una ambulancia, no tuve contacto con nadie. Hice todo con permiso. De lo que estamos hablando es totalmente falso. Un señor cuyo nombre no quiero mencionar en Italia dice que no he seguido el protocolo, pero es falso. He respetado y respetaré los protocolos. Estoy tranquilo".

Así se ha referido a las palabras del ministro de deportes de Italia Vincenzo Spadafora, que este jueves dejó caer supuestas irregularidades en el traslado de vuelta a Turín del exjugador del Real Madrid. Cuando en una pregunta se le preguntó si CR7 había eludido las normas de aislamiento, contestó lo siguiente: "Sí, creo que así es. Si no se han dado las autorizaciones oportunas por parte de las autoridades sanitarias", dijo brevemente.

Cristiano contestó a través de un directo en el que aparecía sonriente en su casa. "Estoy aquí para deciros que estoy bien. Gracias por el apoyo y los mensajes. No veo la hora de entrenar y jugar pronto", señaló el astro de la Juventus.

"Estoy solo. Mi familia está en otro piso de la casa, no podemos tener contacto. Tomo el sol, no es muy fuerte. Están en cuarentena obligatoria, en cumplimiento de leyes, reglas, protocolos. Regresé de Portugal porque mi equipo y yo nos aseguramos de respetar todos los procedimientos", añadió.