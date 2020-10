Cristiano Ronaldo comunicó esta última semana que había dado postivo en coronavirus, después del parón de selecciones y tras jugar frente a España o contra Francia. El primero de los partidos acabó en empate a cero que sirvió para presentar la candidatura de España y Portugal de cara al Mundial 2030.

El portugués no se quedó en el hotel de concentración de la Juventus y se refugió en su propio domicilio, algo que no le gustó al ministro de deportes, Spadafora que no tuvo ningún pudor en atacar al jugador de la Juventus con unas hirientes declaraciones en las que lo denomina como una persona 'arrogante', así se refirió cuando fue preguntado por el comportamiento del portugués: "Es arrogante y mentiroso. No volveré a hablar de este tema”, declaró, sin embargo se extendió explicando sus razones y contestando a las palabras de Ronaldo que acusó también de mentiroso al ministro.

"Todo lo que dice ese señor es mentira, he cumplido todos los protocolos”, decía Cristiano en uno de sus perfiles en redes sociales, a lo que Spadafora respondió de manera contundente argumentado su posición: "La notoriedad y habilidad de ciertos jugadores no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos con las instituciones y mentir: al contrario, cuanto más conocido es, más se debe sentir la responsabilidad de pensar antes de hablar y dar un buen ejemplo. No tengo intención de continuar indefinidamente en este tema: confirmo lo que dije ayer sobre el abandono del hotel por parte de algunos jugadores de la Juventus, basado entre otras cosas en las comunicaciones de la compañía a la ASL de Turín. Sobre el tema y renuevo mis deseos de una pronta recuperación a todos los aspectos positivos", alega sobre el comportamiento de Cristiano, siguiendo una guerra que copa las portadas de los principales diarios italianos.

Uno culpando a otro de haber violado el protocolo mientras que otro defendiéndose de ese ataque, continúa los movimientos de este cruce de declaraciones que sigue sorprendiendo a todo el país azzurro.