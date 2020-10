El juez que investiga las cuentas de Podemos deja fuera los contratos con la consultora ABD

El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha decidido archivar parte de la investigación contra Podemos por presuntos delitos electorales y fraude administrativo. En concreto, lo relativo a cuatro contratos con la consultora portuguesa ABD y sus servicios a la formación morada para las elecciones de abril de 2019.

En un auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER a fecha 7 de septiembre, señala que como aprecia el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización a las formaciones políticas para esos comicios, no ha apreciado irregularidad "en los gastos efectuados por el partido UP en base a los contratos formalizados con ABD Europa LDA" y "no cabe si no concluir en la inexistencia de indicios" en dichos contratos "aportados por el denunciante" de la causa, José Manuel Calvente, el exabogado de la formación.

En el escrito, adelantado por eldiario.es, el juez anula la batería de diligencias relacionadas con la consultora portuguesa. Entre ellas, el juez había pedido a la Policía Judicial comprobar "si entraron en territorio nacional en febrero de 2019 y sucesivos los trabajadores de ABD Europa LDA identificados en los contratos de prestación de servicios suscritos por Podemos el 15 de febrero y 12 de abril de 2019", recoge.

Además, había pedido investigar la cuenta electoral de Podemos e identificar estos pagos, así como un oficio al banco PCP en relación a una cuenta bancaria y la documentación aportada por la consultora ABD, junto con un extracto de los movimientos desde febrero de 2019.

Neurona, en el foco

El juez sigue el criterio de la Fiscalía, que pidió investigar a Unidas Podemos solo por sus contratos con la consultora Neurona, contratada por el partido para la campaña en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y dejar sin efecto el resto de contratos denunciados por Calvente al no apreciar indicios irregulares.