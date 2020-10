Cientos de votantes por correo en Florida denuncian que las papeletas llegan en sobres ya sellados

Cientos de votantes de Florida, donde el próximo lunes comienza la votación anticipada, han denunciado que los sobres oficiales para devolver por correo la papeleta a las autoridades electorales están llegando ya sellados. Las denuncias se han presentado en el condado Leon, en el noroeste de Florida, con una gran mayoría de electores registrados demócratas (116.374), que duplica a los republicanos (57.826), según datos de la autoridad electoral de ese sitio.

Mark Earley, supervisor de Elecciones del Condado Leon, ha señalado que se han recibido "cientos de llamadas telefónicas" denunciando el asunto y que probablemente algunas personas han tenido el mismo problema y no lo han informado. Teniendo en cuenta que se han enviado 80.000 papeletas para la votación por correo, ha dicho que la situación "no es horrible, pero ciertamente no es insignificante".

Earley ha explicado que las papeletas han estado "expuestas a la humedad" en la instalación de procesamiento de la oficina o cuando se entregaron a los votantes, a quienes urgió a solicitar una nueva. Hasta el momento, la votación por correo en Florida ha sido masiva, con más de 2,4 millones de papeletas devueltas, de un total de 3,3 millones enviadas por las autoridades electorales.

Diez años votando sin problema

María Simpler, una colombiana que se hizo ciudadana estadounidense, ha asegurado que en los diez años que lleva votando nunca había recibido una papeleta sellada o con un código de barras rasgado, como han denunciado otros votantes. Simpler ha indicado que "es problemático, dadas las críticas del presidente Donald Trump al voto por correo", según reportó la estación de radio pública WFSU de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, la capital del estado, y sede del Gobierno del republicano Ron DeSantis.

Trump ha insistido por meses y sin presentar pruebas que la votación por correo se presta para fraude en varios estados, aunque él mismo ha votado por este sistema en Florida, su residencia oficial. "Parece que hay algún tipo de conspiración para reducir el número de votos por correo tanto como sea posible", se lamentó la hispana.

Florida, estado crucial para las presidenciales

Con más de 350.000 latinos inscritos en el padrón electoral este año, estos inmigrantes son ahora el 17 % de los votantes registrados en Florida, de un total de unos 14 millones hasta agosto pasado. Florida es un estado crucial para las presidenciales de noviembre que le puede dar indistintamente la victoria al demócrata Joe Biden o reelegir al republicano Trump, con el aporte de 29 de los 270 votos electorales que se requieren para ganar.

La división de Elecciones de Florida, estado donde los demócratas inscritos superan a los republicanos por tan solo 180.000 votantes inscritos, envió un total de 3.336.987 papeletas. A 17 días de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, Florida ya ha superado este sábado los 2,4 millones de votos devueltos por correo (2.413.292), en su mayoría demócratas (1.185.892), seguidos de republicanos (726.797), independientes (472.536) y otros partidos menores (28.067).