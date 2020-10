Del Bosque y Casillas se dicen todo a la cara: "No sé si estaré equivocado pero me sentó mal, de verdad"

Vicente Del Bosque e Iker Casillas han mantenido una natural charla en la que han recordado los buenos y malos momentos que han pasado juntos durante una larga trayectoria en la que han coincidido como entrenador y jugador tanto en el Real Madrid como en la selección española de fútbol. En total 21 años juntos.

En dicha charla que ha publicado 'El País', ambos protagonistas han recordado, por ejemplo, cuando Del Bosque situó a César Sánchez bajo palos. "Ahí fue cuando Fernando (Hierro) y Vicente se alinean...", dejando caer Casillas que el capitán y el entrenador decidieron dejar en el banquillo a Iker.

También hubo tiempo para recordar buenos momentos y la etapa gloriosa de la Selección siempre debe estar pendiente en una charla entre Del Bosque y Casillas. "Recuerdo cuando en el 2000 empecé en la Selección, nosotros veíamos con muchísimo respeto a las demás selecciones. Nosotros conseguimos darle la vuelta y pasarle ese miedo a los rivales. Estuvimos cuatro o cinco años que nos mostraban ese respeto y ese miedo. Querían jugar contra nosotros pero sabían que podían sufrir un ridículo".

De vuelta al Real Madrid, tocaba tratar también hablar de lo que sucedió con José Mourinho en el último año del técnico portugués de blanco. "Para mí fue de las cosas más increíbles y más dolorosas", decía Del Bosque. "Si tengo que mirar atrás no tengo por qué perdonar a nadie. Perdón, quiero decir que es algo que está olvidado. A lo mejor con lo que me pasó hace año y medio lo veo mucho más como una anécdota sin darle tanta importancia".

A Del Bosque no le gusta la falsedad. Y un día decidió no dar nunca explicaciones de por qué juega uno u otro. Casillas tiene una percepción distinta de las cosas. Por experiencia, claro.

Y también, cómo no, llegó el momento de hablar de la eliminación de España del Mundial de 2014. "Nosotros en 2014 seguimos con los mismos jugadores porque estabais jugando al máximo nivel. En el descanso del primer partido ante Holanda llegamos hundidos, como si estuviéramos ya perdiendo. En el último minuto del primer tiempo ya ibamos perdiendo". A lo que Casillas apostilló: "No dábamos crédito, no podíamos tener este final así. Creo que fue demasiado cruel para nuestra generación".

Tras el Mundial de 2014 llegó la Eurocopa de 2016, y ahí Casillas fue relegado al banquillo y David De Gea pasó a ser el titular. "De eso mejor hablamos luego sin la cámara delante (risas). Se pone tan serio míster de verdad", comenzaba Casillas, el cual luego comentó lo que sintió aquel día. "Me acuerdo de hablar contigo, con Miñano, con Toni Grande. No sé si es un defecto o no, pero a veces creo que hay que coger al jugador y hablar con él. Me podría haber sentado mal o bien, pero por lo menos lo encajaría. Pero llegar a la charla y enterarme de que no juego, sienta mal la verdad".

Y por último trataron lo sucedido en la época de Mourinho y Guardiola en Real Madrid y Barcelona. "Esos cuatro partidos marcaron no solo el fútbol español, también incluso algo político. El ambiente luego en la Selección se notaba que no era igual, de hecho nosotros no estábamos bien. Nuestra relación con Xavi y Puyol... era como que no teníamos esa afinidad, la retomamos pasados ocho meses. Nosotros en el vestuario veíamos que la relación no era igual que antes. De hecho lo hablaba con 'Puyi' (Carles Puyol), que me llevo fenomenal, me decía "me daban ganas de darte dos leches" y a mí también".