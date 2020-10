Arsene Wenger, mítico exentrenador del Arsenal, ha sido muy claro al referirse a José Mourinho, actual entrenador del Tottenham. "Es una provocación constante, me siento como si estuviese en la guardería con él", explicó.

La polémica entre ambos se desató tras la publicación de la autobiografía del entrenador francés, "My Life in Red and White", en la que repasa sus 22 años dirigiendo a los 'gunners'.

En el libro, Wenger no menciona los años de rivalidad con Mourinho mientras dirigía al Chelsea. Cabe destacar que en la temporada 04/05, los del portugués destronaron al campeón de la Premier League, el Arsenal.

Mourinho afirmó que Wenger no le mencionó porque "nunca llegó a vencerle". "No me molesta, es una provocación constante", explicó Wenger a declaraciones para Canal Plus. "Es parte de su personalidad, siento que estoy en la guardería con él. Es parte de su personalidad", añadió.