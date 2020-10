La Champions League es la competición europea de clubes más prestigiosa del mundo, sólo hay sitio para los mejores, y los parámetros UEFA desde hace unos años llevan manteniendo que desde España entren a esta competición cuatro equipos. El cuarto debe jugar una ronda previa para acceder a la fase de grupos, sin embargo el título de la Europa League del Sevilla este año provoca que el conjunto de Lopetegui haya podido entrar en la fase final de esta competición de manera directa.

Transcurridas poco menos de 24 horas desde que nuestro Sanedrín en el último tramo de Carrusel analizase a modo de previa esta competición, se puede concluir que los conjuntos españoles no entran en la quiniela de casi ninguno, así lo demostró Pablo Pinto, colaborador de Carrusel Deportivo y periodista de Deportes Cuatro, que al ser preguntado por las opciones de los españoles en esta competición aseguró: "Le doy un 5% de opciones. 2,5% al Atlético de Madrid y 2,5% al Sevilla", aseguró, descartando completamente a los dos gigantes de nuestro fútbol: Barcelona y Real Madrid.

Por ello, nos preguntamos ¿Es verdad que los equipos españoles no están preparados para ganar esta Champions?.

La mayoría de nuestros analistas recurrieron al camino más sencillo, poniendo el cetro de favoritos a los actuales campeones, el Bayern de Múnich. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que esta es la competición de las sorpresas por excelencia, o acaso el Liverpool no fue eliminado por un Atlético de Madrid que no pudo contra el Leipzig. Esto es a lo que hay que atenerse y tenemos serios argumentos como para pensar que España puede llegar lejos con sus clubes en esta edición de la Liga de Campeones.

Real Madrid: Las razones para creer en la décimocuarta



El Real Madrid es el rey de reyes en esta competición lleva dos años consecutivos sin pasar de los octavos de final. También hay que remarcar que en los últimos cinco años, tres orejonas son suyas. No se puede descartar la épica blanca, la magia de Zidane en esta competición, ni el idilio único e histórico que tienen los de la diosa Cibeles con la Champions. Su grupo se antoja complicado. La temporada pasada le costó mucho a los blancos pasar de la fase de grupos y esta temporada parece que el camino que ha deparado la suerte no es el más sencillo: Shakhtar, Mönchengladbach e Inter forman el grupo B, catalogado como 'de la muerte', se disputan dos plazas para los octavos de final.

El recuerdo del aficionado blanco más optimista se traslada a 2016, donde después de un inicio desastroso de Rafa Benítez al mando de la nave merengue, Zidane reconviritó ese equipo y lo hizo levantar la orejona frente al Atlético de Madrid. Una imagen impensable, como lo es ahora, pero que acabó ocurriendo.

Zidane y su cuerpo técnico levanta la Champions / Getty Images

FC Barcelona: las revoluciones suelen funcionar en Can Barça

El desastre en Lisboa frente al Bayern y las recientes humillaciones fuera de casa en Europa son las grandes losas que pesan sobre los hombros de todos los culés alrededor del mundo. La revolución que se preveía quedó en el rejuvenecimiento de la plantilla dotando de protagonismo a actores que parecían marginados a papeles secundarios. Lo más ilusionante además de ese salto a la élte de las promesas es la llegada de la claridad y mano dura holandesa, Ronald Koeman, cuyo objetivo es hacer soñar a un afición desolada y temerosa cuando toca viajar a una gran ciudad europea para sellar el papel digno que tanto se ansía en Can Barça.

La 'linda y deseada' que acuñó Leo Messi en su día empezará en un grupo con Ferencvaros, Juventus y Dinamo de Kiev. La vecchia signora de Pirlo amenaza el liderato de grupo en una primera fase asequible. La última gran revolución que se recuerda fue la de Guardiola en 2008. Sin Deco ni Ronaldinho (Vidal y Suárez, pueden servir de ejemplo), Pep apostó por Busquets y Pedro (Ansu y Pedri) en una temporada que comenzó de forma irregular, tal y como lo ha hecho Koeman en el banquillo. La orejona levantada meses después en Roma, pone en valor lo que dista la imagen inicial del final de temporada.

Ansu Fati / Getty Images

Atlético de Madrid: sin favoritismos y con killer a por la primera

Con el Barça el año pasado, a pesar de que ya se tenía la idea de naufragio de los culés, los de Simeone sumaron una nueva decepción europea. Tras eliminar épicamente al Liverpool, todos auparon a los colhoneros al favoritismo absoluto, algo que históricamente desde la llegada del Cholo no le va mucho a los de la capital.

Esta temporada con el fichaje estrella de Luis Suárez, la columna vertebral uruguaya y un equipo más experimentado, que buscan uno de los trofeo más anhelados en el fútbol reciente, al igual que el PSG o el City, por ejemplo, pero con un poco menos de presupuesto. En un grupo con Bayern, Salzburgo y Lokomotiv, la primera plaza es de las más caras en esta Champions, sin embargo los octavos de final deben ser una obligación, para llegar a tierra turca que tan buenos jugadores dio a los del Wanda, como Arda o Emre.

Luis Suárez / Getty Images

Sevilla: son muchos años sin sorpresa española

Los campeones de la Europa League, y declarados y demostrados como el único conjunto español (e incluso extranjero) capaz de competir un título al Bayern esta temporada, los de Lopetegui pueden ser uno de los grandes tapados esta campaña. El espirítu del Oporto de 2004, del Málaga en 2013, incluso del propio Dormtund ese mismo año puede ser el gran clavo ardiendo al que se agarran los hispalenses, de los que se dice que tienen plantilla suficiente como para luchar por la competición doméstica.

Europa nunca ha sido un terreno hostil para el sevillismo. Su idilio con la Europa League y las grandes noches épicas como la eliminación del Manchester en Old Trafford hacen de este conjunto, un equipo más experimentado de lo que asemeja. La gran campanada sería estar entre los cuatro mejores de Europa, y el técnico y la plantilla que poseen hace soñar hasta a los más escépticos.

Jueln Lopetegui / Getty Images

