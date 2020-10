Mutagénesis letal: la propuesta de un prestigioso virólogo español para acabar ya con el coronavirus

La ciencia lleva desde marzo una carrera consigo misma a cuenta del coronavirus. Todas las miradas están puestas en el progreso de las vacunas, las únicas capaces de devolver al mundo cierta normalidad. Los virólogos se han convertido en oráculos escuchados por todos. En una entrevista al diario argentino Clarín, el prestigioso científcio español, Esteban Domingo, ha explicado en qué consiste el proceso de mutagénesis letal en relación con el coronavirus.

"Si uno hace mutar hasta la letalidad el virus, se vuelve inofensivo"

Esteban Domingo es investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-UAM) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU.

Si se hace mutar al virus hasta la letalidad, se vuelve inofensivo, cuenta Domingo. Eso incluye al SARS-Cov-2. "Los virus mutan continuamente y usan las mutaciones para adaptarse, para continuar multiplicándose, para pasar de una persona a otra, para sobrevivir. Si uno lo mutageniza, es decir, lo hace mutar hasta la letalidad, se vuelve inofensivo".

La base de la 'mutagenesis letal' es deteriorar al virus por un exceso de mutaciones. Se logra con la introducción de sustancias en su material genético. De esta manera, muta más de lo que debería, una especie de acelerador del proceso. "Son sustancias que se parecen a los "nucleótidos" que normalmente se deben poner en el material genético del virus para perpetuarlo. Es decir, son parecidos pero no son idénticos y entonces resulta que hacen que haya más "errores" en la multiplicación del virus. Se producen, entonces, más mutaciones y esas mutaciones son errores en el material genético. Llega un punto en el que estos errores son excesivos para que el virus pueda seguir funcionando", cuenta el científico en la entrevista.

Así funcionan todos los seres vivos. Por ejemplo, la tasa de mutación de nuestras células está muy controlada, pero si se desontrola comienza el deterioro.

¿Funciona para el SARS-Cov-2?

El virólogo Esteban Domingo explica que esta 'mutagénesis letal' se ha llevado a cabo en laboratorios para comprobar su efectividad y luego están los experimentos que se han hecho con animales o en plantas de laboratorio. Domingo recuerda que siempre se hace con sustancias que han pasado todas las pruebas de toxicidad adecuadas para pasar a uso humano.

El favipiravir y rivadina son dos sustancias que se aplican en humanos para llevar a cabo esra 'mutagénesis letal'. El favipiravir se usó para el virus del ébola y ahora se quiere utilizar en la India para la COVID.

¿Puede anticiparse un tratamiento de este tipo a la vacuna?

El científico considera que es complicado saber si llegará antes un tratamiento efectivo para la COVID o la vacuna.

Hay numerosos estudios con agentes antivirales, mutagénesis letal y otros tipos de sustancias. Para responder a la pregunta de su un tratamiento de este tipo puede funcionar con la COVID, pone como ejemplo lo sucedido con el SIDA. No hay vacuna contra el SIDA, pero en cambio "los tratamientos retrovirales han sido tan efectivos que están convirtiendo el SIDA, que hace tres décadas era una enfermedad mortal, en una enfermedad crónica".

Esteban Domingo explica que aún no se ha constatado que el coronavirus se esté atenuando. "Hay modelos que dicen que virus virulentos como el de la COVID-19 pueden tener una tendencia a atenuarse. Todavía no he visto datos estadísticamente fiables que demuestren que esto está sucediendo con el SARS-CoV-2", sentencia el virólogo.