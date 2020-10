Zidane, sobre la derrota ante el Cádiz: "Nos merecemos las críticas, yo el primero"

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane afirmó que las críticas recibidas tras perder en liga contra el Cádiz "son merecidas" pero defendió a dos de sus jugadores más señalados, Isco y Marcelo. "Las críticas nos harán más fuertes", explicó.

"Estamos todos en el mismo barco. Las críticas nos van a hacer más fuertes. La única cosa que podemos y debemos hacer es volver al trabajo. Lo bueno es que hay un partido cada tres días. Nos merecemos las críticas del otro día, yo el primero. Yo soy el responsable. Ahora es lo que vamos a intentar cambiar: la dinámica del partido de mañana", explicó durante la previa del partido de Champions contra el Shakhtar.

"Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, siempre va a haber crítica si perdemos. Hicimos un mal partido y ahora tenemos un partido mañana para cambiar eso", añadió.

" Espero que en breve veamos bien a Hazard y para siempre"

Sobre el estado de forma de Eden Hazard, el técnico francés explicó que "ha pisado el césped, pero es verdad que su lesión fue mayor de lo previsto". "Confío plenamente en la gente que trabaja con nosotros aquí. Espero que en breve veamos bien a Hazard y para siempre. Queremos que entre y esté toda la temporada con nosotros", añadió.

Sobre si Ramos estará disponible para jugar contra el Shakhtar, el técnico no confirmó su disponibilidad. "Tiene un problema. De momento no ha entrenado con nosotros porque no queremos arriesgar. Tiene molestias. Veremos qué pasa mañana", explicó.

Respecto a la falta de gol respecto a otras temporadas, Zidane explicó que "hay momentos puntuales en la temporada, sobre todo el inicio, en el que podemos hacer las cosas mejor"." Hay que ver las cosas en general. No estoy hablando solo de nosotros, todos los equipos tienen problemas", finalizó.