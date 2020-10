Lucas Hernández: "¿Arrepentirme de salir del Atlético? No, el año pasado lo ganamos todo"

Lucas Hernández se enfrentará al Atlético de Madrid por primera vez desde su salida del club hace justo un año. El defensa, que salió de la cantera rojiblanca y que se fue al Bayern de Múnich tras el pago de su cláusula, asegura que no se arrepiente de su salida del club pese a los problemas que ha sufrido en su primer año en Alemania.

"Son decisiones que uno toma en la vida. ¿Arrepentirme? No, obvio que no. Estoy en un gran club en el cual han depositado una gran confianza en mí y ha sido un año complicado pero ahora he empezado bien y quiero seguir así para demostrar esa confianza que han depositado en mi en el campo" asegura.

No obstante, añade que "tengo un grandísimo cariño al Atlético de Madrid, es el club que me lo ha dado todo y siempre tendré ese gran cariño y respeto hacia mi antiguo club pero arrepentirme de haber salido no, creo que estoy en un gran club, el año pasado lo ganamos todo y este año queremos repetir un gran año".

Lucas llegó al primer equipo de la mano de Simeone, que fue su gran valedor en el primer equipo y le dio la confianza para triunfar. El argentino dijo en una entrevista en El Larguero que la salida de Lucas fue la que más le dolió de todas las que se produjeron por lo que le podía dar al equipo, un halado por el que el central se muestra "agradecido" y reconoce que "el Cholo para mí es un grandísimo entrenador, uno de los mejores del mundo, siempre lo he dicho y siempre lo diré".

"Es cierto que desde que empecé a subir con el primer equipo él fue quién me dio la confianza de asentarme con ellos, de darme la oportunidad de jugar partidos y de confiar en mí y siempre le estaré agradecido. Después está claro que salí del Atlético en busca de otros objetivos, de otras cosas, de otra cultura, quería cambiar mi vida en Madrid y es cierto que el primer año ha sido complicado por culpa de las lesiones pero espero que este año sea un gran año porque a nivel el pasado fue increíble ganándolo todo", explica.

De su exequipo, Lucas destaca que "jugar contra el Atlético de Madrid es complicado porque es un equipo muy rocoso, que defensivamente lo hace increíblemente bien y creo que no podemos comparar este equipo con el de hace cuatro años porque son jugadores diferentes y con un estilo diferente y no creo que se pueda comparar. Lo que puedo decir es que el equipo que tienen hoy en día es un equipo que defensivamente lo hace muy bien y ofensivamente tiene jugadores con mucha calidad y tendremos que estar muy atentos porque en cualquier momento te pueden crear un gol y tendremos que estar muy atentos los noventa minutos del partido".