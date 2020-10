Tres millones de españoles sufren osteoporosis

"Tenemos 206 huesos que debemos cuidar": es el mensaje que lanzan hoy los especialistas y los pacientes de esta enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres y que se agrava con la edad. Carmen Sánchez es la tesorera de AECOSAR, la Asociación Española con la Osteoporosis y con la Artrosis, sufre, desde hace años, fracturas vertebrales y tiene muy claro que pese a la COVID 19 no se puede abandonar ni el ejercicio ni los paseos, aunque "la soledad no nos empuje a caminar".

No solo ella, que lo vive en primera persona, todos los especialistas y quienes tienen algún contacto con esta enfermedad ósea reconocen que la pandemia ha perjudicado a estos pacientes. El doctor Santiago Palacios, presidente de la Sociedad Hispana de Osteoporosis, explica que al restringirse la movilidad muchas personas, sobre todo de edad avanzada, dejaron de salir a caminar y no han vuelto a recuperar la rutina. Si no salimos al aire libre, añade, dejamos de recibir el sol y la vitamina D necesaria para el fortalecimiento de los huesos. Permanecer más tiempo en casa aumenta el riesgo de las pequeñas caídas que se producen de forma más habitual en el domicilio que fuera de él. Por último y muy importante, señala Santiago Palacios, hay pacientes que están abandonando los tratamientos por la dificultad y el temor de acudir a los centros de salud.

La osteoporosis es una "enfermedad silenciosa" que debilita los huesos y los vuelve porosos, la pérdida de masa ósea los hace más frágiles y propensos a las fracturas. El 80% de las personas que han tenido al menos una fractura por fragilidad, no están diagnosticadas ni tratadas, según la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Oseas. Se calcula que a lo largo de su vida uno de cada 5 hombres y una de cada 3 mujeres sufrirá alguna fractura por fragilidad. Los últimos ensayos clínicos han demostrado que hasta el 50% de los casos de osteoporosis se podría reducir tomando el tratamiento preventivo indicado.