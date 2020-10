El canadiense Lance Stroll, ausente en el Gran Premio de Eifel de Fórmula Uno, reveló este miércoles que superó la covid-19. El piloto informó mediante un comunicado de cómo se enteró de que se contagió del virus.

"Llegué a Nurburgring después de dar negativo en los controles rutinarios previos a la carrera. El sábado por la mañana empecé a sentirme enfermo y me desperté con dolor de estómago. Seguí el protocolo de la FIA y me confiné y no volví al paddock. No estaba en condiciones de competir así que volví a casa el domingo por la mañana. Todavía me sentía enfermo así que me hice otro test el domingo".

"Los resultados llegaron el siguiente día y fueron positivos, así que me confiné en casa durante los siguientes diez días. Afortunadamente, mis síntomas fueron muy leves. Ahora me siento bien al cien por cien. En el último test -realizado el lunes de esta semana- di negativo", explicó.

El canadiense, por lo tanto, retomará el calendario de la Fórmula Uno este fin de semana, en Portugal. En su ausencia, el alemán Nico Hulkenberg obtuvo el octavo puesto en Nurburgring y contribuyó a que Racing Point se situase en la tercera posición del Mundial de constructores, por delante de McLaren.