"Era lo más prudente y sensato": dos colegios mayores de la Universidad de Salamanca, en cuarentena preventiva

Los estudiantes de los colegios mayores de Oviedo y Fray Luis de León, de la Universidad de Salamanca (USAL), permanecerán en cuarentena hasta nuevo aviso. Esta fue la decisión tomada este lunes por la institución académica, que ha realizado un cribado masivo a 403 residentes en los últimos días.

Con un total de 238 positivos en coronavirus confirmados desde que se inició el curso académico el 1 de octubre, esta era la opción "más prudente y sensata", según el director del Colegio Mayor Fray Luis de León, Amador Fernández. Todo ello con el objetivo de evitar que posibles contagiados "acudan a las aulas y aumenten la incidencia".

Residencias universitarias como "espacios seguros"

Desde el lunes, los residentes del Fray Luis de León tienen prohibido salir a la calle, aunque sí pueden moverse libremente por el interior de las instalaciones. Eso sí, con mascarilla, aforo reducido en las zonas comunes, distancia interpersonal y una higiene constante.

En sus dormitorios permanecen quienes padecen COVID-19 o han sido contacto estrecho de algún contagiado. De acuerdo con Fernández, los resultados del cribado han devuelto, hasta el martes por la tarde, 15 positivos (en el Colegio Mayor de Oviedo, los positivos ascendían a 23 un día antes, aunque dispone de muchas más plazas que el Fray Luis de León, 345 frente a 90). Aun así, asegura que los colegios "son un espacio seguro, al igual que las aulas". "Los principales problemas vienen del contacto estrecho en el ámbito personal", indica.

Fernández añade que en su centro "no hay transmisión comunitaria". No obstante, se están poniendo los medios necesarios "para paliar decisiones personales que se han podido tomar fuera y que tienen un efecto dentro", aunque el director del colegio informa de que en su interior no se han producido situaciones de riesgo.

Más de 100 estudiantes en trámites de expulsión

Pese a que no hace ni un mes que comenzó el primer cuatrimestre, la Universidad de Salamanca ya ha decidido expedientar al menos a 111 estudiantes por incumplir las normativas educativas y sanitarias. Y es que, en dos tandas, 36 alumnos primero y otros 75 después han sido expulsados de forma cautelar desde que se inició el curso.

Sobre las primeras irresponsabilidades, la vicerrectora de Estudiantes de la USAL, Celia Aramburu, realizó un llamamiento a las residencias privadas para que actuaran "con contundencia" ante posibles imprudencias en el interior de sus centros. Algunos días después, cuando decenas de estudiantes del Grado de Estadística celebraron una barra libre en sustitución de las novatadas, la USAL impuso unos límites horarios de entrada y salida en los colegios mayores dependientes de la institución.

¿Y las clases?

Como indica en una nota de prensa la propia Universidad, la actividad presencial "se mantiene respecto al modelo que cada uno había adoptado". Incluso ante el confinamiento perimetral de la capital salmantina, en vigor desde el sábado 17, la institución académica decidió conservar el modelo de presencialidad elegido por cada grado.

Sin embargo, mientras los compañeros de los residentes en el Fray Luis de León o el Oviedo continúan acudiendo a las aulas, ellos seguirán las clases online, al menos hasta conocer los resultados de los test. "En todas las titulaciones había ya prevista una modalidad semipresencial o en línea en previsión de estos posibles casos", apunta Fernández.

Él pone el foco sobre la precaución y la prevención, y defiende que actuarán conforme a lo que designen las autoridades sanitarias. "Este es el día a día: ir resolviendo situaciones que se dan a cada momento porque la situación es cambiante", concluye el director, que mantiene que, "si se puede poner coto a las actuaciones imprudentes, se actuará con la máxima diligencia".

Salamanca, la segunda provincia de Castilla y León con más casos de COVID-19

Con 11.280 casos confirmados, Salamanca es la segunda de las nueve provincias castellanoleonesas con mayor número de contagios, solo por detrás de Valladolid (15.911). Hasta el momento, acumula 462 fallecidos por coronavirus en hospitales, cifra en la que también se halla por debajo de León.

En Castilla y León han fallecido 2.609 personas por coronavirus en centros hospitalarios. Desde que comenzó la pandemia, se han diagnosticado 72.396 casos de la enfermedad, de los cuales 985 se han registrado desde la última comunicación de la Junta.