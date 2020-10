Un Clásico lleno de ausencias y desánimo

Las derrotas del Real Madrid y del Barça no se hicieron esperar. Ambos equipos perdieron el mismo día en Liga, justo en la jornada anterior a enfrentarse entre ellos. Los de Koeman y los de Zidane se embarcan en el primer clásico de esta temporada 2020-21 arrastrando un empate y una derrota, ambas seguidas en Liga, para el Barça, ante el Sevilla y el Getafe, y dos partidos perdidos consecutivos para el Real Madrid, en Liga ante el Cádiz y en Champions ante el Shakhtar.

Luis Enrique, protagonista del Clásico en 2003

Esta situación es cuanto menos curiosa, puesto que desde el 2003 no se encontraban en una coyuntura parecida. Hace ya 17 años, el Barcelona venía de perder ante el Deportivo por 2-4 y el Real Madrid por 4-2 ante la Real Sociedad. En fútbol todo puede pasar y puede que la historia se repita, en aquel clásico, el resultado final fue de empate a uno en casa de los blancos.

El ya muy lejano 20 de abril de 2003, el actual seleccionador Luis Enrique, fue el claro héroe para un Barça que lograba empatar al Real Madrid, también de Zidane, quien por aquel entonces era jugador del conjunto blanco y cuyo entrenador era el ex seleccionador Vicente Del Bosque. En aquella ocasión, el gol que adelantó al Real Madrid fue el de Ronaldo en el minuto 16 de partido. Ocasión especial para el brasileño, quien disputaba el partido como rival por primera vez frente a su anterior equipo con la camiseta del Real Madrid. Un encuentro lleno de leyendas del fútbol, que casi 20 años después remueve el recuerdo y pone sobre la mesa lo que podría volver a repetirse.

Bajas en el conjunto blanco

El técnico francés, en principio, contará con cuatro bajas para el sábado: Eden Hazard, Martin Odegaard, Dani Carvajal y Odriozola, este último por lesión en el gemelo aún no le ha permitido participar al completo en los entrenamientos. La banda derecha del Madrid tendrá que buscar opciones para cubrir la baja de Carvajal, ahí Zidane tendrá que decidir a quién pone en su lugar.

Sin embargo, los blancos respiran aliviados en cierto modo porque, si todo sigue como hasta ahora, Sergio Ramos podría estar preparado para el duelo, justo después del golpe en la rodilla que ante el Cádiz le provocó perderse el partido de Champions ante el Shakhtar. La situación del capitán del Real Madrid parece mejorar, ya que a dos días del clásico ha saltado al terreno de juego a entrenar, eso sí, en solitario.

Los azulgranas que se perderán el Clásico

Koeman no podrá afrontar el partido del sábado con Ter Stegen, Jordi Alba, Umtiti y Matheus. Bajas en la portería, defensa y centro del campo para un Barça que llega tras perder contra el Getafe fuera de casa por 1-0.

El guardameta ha estado trabajando estos días, pero no han querido correr riesgos. De la misma manera, puede que el partido del sábado no sea aún el último que se pierda Jordi Alba, quien se lesionó en el partido contra el Sevilla. La recuperación lenta por lesión de rodilla de Umiti no le está dejando entrenar con el resto del equipo, y Matheus arrastra desde septiembre una elongación en el bíceps femoral.

Zidane llega al Camp Nou con buenos recuerdos

El técnico madridista llega al Camp Nou con buenos recuerdos. En abril de 2016, el Real Madrid sentenció un partido ante el Barça con inferioridad en el campo, Sergio Ramos fue expulsado, y Cristiano Ronaldo anotó el gol de la victoria blanca (1-2). Desde entonces y después de su salida y regreso al Real Madrid, Zidane ha conseguido salir cinco veces del Camp Nou sin perder, dos victorias y tres empates.

Barcelona y Real Madrid han jugado entre ellos nada menos que 243 veces. El último enfrentamiento entre ambos fue el 1 de marzo de 2020, partido en el que el Real Madrid ganó por 2-0 a los azulgranas. Dicha victoria suma para los blancos ya 96, frente a las 95 del Barça. El resultado de este sábado puede decantar la balanza por los de Zidane o empatar los datos globales. El Barcelona tendrá la oportunidad de igualar el número de victorias en clásicos, en un año muy atípico en el que ya poca cosa puede sorprender.