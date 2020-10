Los sonidos del reencuentro: madres e hijos separados por la Fiscalía de Las Palmas, reunidos de nuevo

"Es mamá, saluda a mamá". Después de que la Cadena SER haya dado a conocer que la Fiscalía de Las Palmas había separado a al menos 12 niños de sus padres nada más llegar en pateras, se han producido los reencuentros. Esta tarde cinco de esos bebés, de 2 a 10 años y procedentes de Guinea, Guinea Conakry y Costa de Marfil, se han reunido por fin con sus madres, de las que habían estado separados por orden de la fiscalía de Las Palmas.

Incluso con el libro de familia

Según ha desvelado este jueves esta emisora, una pequeña de 11 años llevaba 7 días alejada de sus padres después de llegar el pasado 15 de octubre en patera a Gran Canaria junto a un hermano y en compañía de sus padres. Los dos adultos llegaron con sus pasaportes marroquíes y el libro de familia y, a pesar de ello, la Fiscalía de Las Palmas decretó la separación de la niña, que está en un centro de menores de la capital grancanaria, de los padres y su hermano que están en otro centro de acogida humanitaria gestionado por Cruz Roja.

El padre ha presentado incluso una queja al Defensor del Pueblo, que inmediatamente ha requerido por escrito a la Fiscalía General del Estado que de las instrucciones para que la niña con su familia. Fuentes del área del menor del Gobierno de Canarias confirman que la niña ha sido separada por instrucción de la Fiscalía, algo que tildan de "escandaloso" al contar con libro de familia, un detalle que la Dirección General del menor ha conocido a través de la SER.

Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia también consideran que este hecho es un "despropósito absoluto". "Sabemos que su papá está en los recursos de Cruz Roja y que ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo. No solo pone esa queja, sino que adjunta el libro de familia. Esta niña no debería estar ahí, no debería estar en un centro de atención inmediata. Es un despropósito absoluto.", lamenta Irache Serrano. Desde el gobierno canario se apuntaba que se trata de reunificarlos a la mayor brevedad.