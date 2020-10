"Me daba igual morirme": David de Jorge habla sobre su vida con 267 kilos de peso

El chef David de Jorge ha visitado este miércoles El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre el espectacular cambio físico que le ha permitido bajar 140 kilos durante estos últimos ocho años. Una transformación que ha sido posible gracias a un total de tres operaciones, el apoyo de un entorno que le ha ayudado en todo momento, unos médicos que han seguido cada uno de sus pasos y un cambio de mentalidad que ha terminado resultando clave.

Según ha explicado el cocinero vasco, popularmente conocido como Robin Food en el mundo de la televisión, llegó a pesar 267 kilos hace ocho años: "Se me fue de las manos". A pesar de que tenía 40 años y toda la energía del mundo para montarse en un avión, en una moto o para hacer bromas por televisión, David de Jorge reconoce que cuando llegaba a casa tenía ganas de morirse: "Llegó un momento en el que me daba igual morirme".

"Cuando estás en una situación así estás muy atrapado"

Y es que, cada vez que intentaba bajarse de la cama, no sabía por dónde hacerlo: "Estaba veinte minutos pensando si me tenía que bajar por un lado de la cama u otro". Una serie de decisiones diarias que le llevaron a pensar que le daba igual morir. Por esa misma razón, y después de hacer saltar todas las alarmas, decidió ponerse en manos de profesionales para que le ayudaran a bajar de peso y volver a una vida norma: "Cuando estás en una situación así estás muy atrapado".

Por suerte, el cocinero ha explicado que su entorno le ayudó a salir adelante: "Me ayudaron mucho mi familia, mi entorno y unos médicos que me dijeron lo que tenía que hacer. Me metí en una vereda tropical". Esto, unido a un total de tres operaciones, le permitieron perder hasta 140 kilos durante estos últimos años. Después de colocarse un balón gástrico para perder el peso suficiente como para recibir una anestesia, el chef se enfrentó a una reducción de estómago.

"Es muy importante hacer caso a los médicos"

Tras perder decenas de kilos, David de Jorge se enfrentó a una abdominoplastia para acabar con la piel sobrante. Por lo tanto, un total de tres operaciones que le permitieron iniciar una nueva vida. Una nueva vida en la que los consejos de su médico son fundamentales: "Es muy importante hacerle caso". Ahora David de Jorge reconoce que come bien y que se va a la cama con un poco de hambre de cara al día siguiente.

¿Y qué desayuna? Una tortilla francesa con un poco de jamón. También pan tostado con un poco de aceite de oliva, fruta y un café. En definitiva, un cambio de vida que le ha permitido dejar atrás momentos tan incómodos como aquellos en los que rompía sillas por su peso o no entraba en el asiento del avión. Todo ello gracias a su familia, a un entorno que le quiere mucho y unos médicos que han hecho hincapié en la necesidad de cambiar de hábitos para seguir adelante.