Europa, asolada por el coronavirus: las restricciones más duras de los países europeos

El coronavirus azota con fuerza semana tras semanas a los países europeos que van superando sus propias cifras récord de contagios. Por ello, los gobiernos están optando por endurecer las medidas para tratar de aplanar el crecimiento de la curva de esta segunda ola. Cada país está adoptando sus fórmulas legales para poder limitar la movilidad de los ciudadanos y reducir los horarios de la hostelería o las actividades de ocio.

En España, ha estado vigente el estado de alarma en Madrid para poder cerrar las entradas y salidas a los municipios con mayor incidencia de contagios y de esta manera, reducir los desplazamientos innecesarios. También las comunidades autónomas han adoptado sus propios confinamientos perimetrales como Navarra, La Rioja o Catilla y León, y la restricción de horarios y aforos en la hostelería y reuniones sociales. Sin embargo, la incidencia media española es de 348,99 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y ya superamos el millón de contagiados. De hecho, ayer Sanidad notificó 20.986 nuevos positivos, logrando un nuevo récord.

Varias comunidades autónomas están solicitando toques de queda al Gobierno para poder frenar la movilidad nocturna y en la capital se ya han puesto sobre la mesa las nuevas medidas para cuando decaiga el estado de alarma este sábado a las 16:47 horas. Además de prohibir las reuniones sociales entre no convivientes desde la medianoche hasta las 6:00 que aplica a toda la región, desde el lunes también se confinará perimetralmente a 32 zonas básicas de la salud, nueve de ellas, en la capital, por lo que no se podrá salir ni entrar a esas áreas que superan una incidencia de 500 contagios por cada 100.000 habitantes.

Alemania

El Gobierno de Alemania también ha aplicado nuevas restricciones ante el aumento de los casos. Ayer se notificaron 11.287 nuevos positivos y la canciller alemana, Angela Merkel, Alemania se reunió con los jefes de Gobierno de los 16 estados federados alemanes para coordinar las nuevas medidas contra el recrudecimiento de la pandemia.

Entre las propuestas, se han introducido restricciones como el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23:00 horas y la prohibición de venta de alcohol a partir de la misma hora. Además, Merkel ha pedido ampliar el uso obligatorio de la mascarilla a todos los landers, pues hasta ahora solo era obligatoria en espacios cerrados.

Asimismo, han ampliado las restricciones a las zonas donde la tasa de contagio es de 35 casos por 100.000 personas durante siete días consecutivos, en lugar de 50 por 100.000, como se estipulaba hasta ahora. Asimismo, se ha impuesto una cuarentena obligatoria para todos los viajeros que entren en el país procedentes de zonas calificadas como "de riesgo" a partir del 8 de noviembre.

Bélgica

En Bélgica se resisten a aplicar el confinamiento total del país, pero han pedido a los ciudadanos que se queden en casa. Asimismo, se aplicará el toque de queda nocturno desde la medianoche hasta las cinco de la mañana, a partir del lunes y durante 15 días. La incidencia del país belga de los últimos 14 días preocupa especialmente al ser de 893 por cada 100.000 habitantes, y solo en el día de ayer se registraron 9.679 nuevos casos.

Además, las autoridades sanitarias han decretado limitar al menos un mes las pruebas de coronavirus a aquellas personas que presenten síntomas, para así evitar las aglomeraciones de los centros médicos y las demoras de los resultados. Aunque las personas que puedan ser asintomáticas no necesitarán someterse a la prueba, sí deberán cumplir la cuarentena de diez días en caso de que hayan tenido contacto cercano con algún caso positivo.

Francia

El presidente Emmanuel Macron aprobó el pasado miércoles una batería de nuevas medidas para frenar el avance de la pandemia. De esta forma, declaró el "estado de emergencia sanitaria" en todo el país y con ello, se restringió el derecho de reunión y movilidad de los ciudadanos. Además, el Gobierno francés decidió ampliar el toque de queda a 54 departamentos más, lo que afecta a casi 50 millones de habitantes.

El confinamiento nocturno empieza a las 21:00 horas de la noche y acaba a las 6:00 de la mañana, que, salvo motivos justificados, deberán permanecer en sus domicilios en ese periodo de tiempo. La situación es grave y se prevé que empeore. Ya hay una incidencia de 251 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional y alertan las autoridades de que la situación de los hospitales podría ser insostenible en noviembre. Ayer se notificaron 26.676 nuevos positivos y la suma de muertos ya alcanza los 32.210 fallecidos.

Portugal

Portugal continúa sumido en el estado de calamidad, el nivel máximo de alarma que puede decretar el Gobierno sin respaldo parlamentario y prohibirá circular entre los municipios de Portugal continental desde las 00:00 horas del día 30 de octubre hasta las 23:59 horas del día 3 de noviembre, con motivo de la celebración de Todos los Santos.

Asimismo, entre las restricciones que ya se cumplen, las reuniones están limitadas a un máximo de cinco personas en espacios públicos y también en restaurantes, y en eventos familiares como bodas o bautizos la asistencia no podrá superar las 50 personas. Del mismo modo, tres municipios del norte del país han sido confinados localmente, pese a que es de los países con menos contagios de toda Europa. Acumula 106.271 casos positivos y en las últimas 24 horas se notificaron 2.535 nuevos contagios.

Italia

El Gobierno italiano sigue aumentando las zonas de restricciones, pues los contagios diarios superan la media de 16.000 casos. El presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, traspasó las responsabilidades a los alcaldes para aplicar los toques de queda, por lo que se ha aplicado en las regiones de Milán, Nápoles y Roma.

A partir de las 21:00 horas los ciudadanos deberían regresar a sus domicilios. De la misma forma, se podrían adoptar los toques de queda parciales en Turín, Venencia, Toscana y Calabria en las próximas horas o días. En la misma línea, los gobiernos de Lombardía, Lazio y Campania han declarado toques de queda en sus territorios, que se iniciarán a las 23 horas hasta las 5 de la madrugada.

Y es que los científicos advierten que cuanto más tiempo tarden en tomar medidas más drásticas, más tardarán en controlar la pandemia y recuperar la normalidad. Italia registra ya 449.648 casos confirmados, de los cuales, 15.199 se notificaron ayer, y cuenta con una incidencia nacional de 184,3 por 100.000 habitantes.

Reino Unido

Boris Johnson anunció un nuevo sistema de medidas para frenar la pandemia de coronavirus en el país con tres niveles de restricciones: medio (nivel 1), alto (nivel 2) y muy alto (nivel tres). La intención es reducir el impacto del virus y evitar llegar a un confinamiento total. En este sentido, Las autoridades de Manchester y el Gobierno británico tienen que decidir si esa ciudad del norte de Inglaterra debe entrar en un nivel más estricto de restricciones ante el aumento de caso.

El número de contagios está aumentando de forma acelerada. En el día de ayer se notificaron 26.687 nuevos contagios, que hacen un cómputo de 789.229 confirmados en todo el país. La presión de los servicios sanitarios también es preocupante y la incidencia media está en 341,2 por 100.000 habitantes.

Entre las restricciones del país, destacan la prohibición de socializar con personas no convivientes o que no pertenezcan a la misma burbuja en lugares cerrados. Además, los grupos no deberán exceder las seis personas en espacios públicos al aire libre, como playas, y los pubs y bares tendrán que cerrar, a menos que sirvan comida.

Irlanda

A partir de este miércoles Irlanda se encuentra en fase cinco por la situación del coronavirus, lo que supone el confinamiento de su población durante seis semanas de forma provisional hasta conocer la evolución de contagios en dicho período. Entre las restricciones que estaban vigentes, los bares y restaurantes seguían abiertos, pero solo podrán servir en el exterior a un máximo de 15 personas, mientras que todos los comercios no esenciales estarían cerrados.

Asimismo, están prohibidas todas las reuniones familiares y no se permiten visitas a otros domicilios, mientras que la ciudadanía solo podrá abandonar sus respectivos condados para trabajar, estudiar o por motivos justificados. El país acumula ya 52.256 casos confirmados y en el día de ayer se añadieron 1.263 nuevos positivos, con una incidencia de 258,4 por 100.000 habitantes.

República Checa

La República Checa está a la cabeza de contagios de Europa y cuenta con una incidencia media superior a las 1.000 infecciones por cada 100.000 habitantes. Asimismo, registra diariamente una media de 15.000 contagios diarios.

Por ello, el país está desde el lunes en estado de emergencia, después de que hayan tenido poco impacto las nuevas restricciones para frenar el coronavirus, entre ellas adelantar el cierre de bares y restaurantes, o imponer la mascarilla en todos los espacios públicos interiores y los medios de transporte.