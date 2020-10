Juan Muñoz (Cruz y Raya) en contra de las nuevas restricciones: "Prefiero morirme de COVID que de asco"

A las cada vez más duras restricciones en el ocio nocturno se le suma ahora el polémico toque de queda, una medida que se está encontrando con diferentes opiniones sobre si realmente es la mejor forma de controlar los botellones de los jóvenes y de todas aquellas reuniones que se dan más allá de la medianoche. Entre algunas caras conocidas que están dando voz a sus ideas a través de las redes sociales se encuentra Juan Muñoz, el que fue componente de Cruz y Raya junto a José Mota, que ha criticado al Gobierno por estas medidas a través de su cuenta oficial de Twitter.

Horas antes del Consejo de Ministros extraordinario convocado el domingo para decretar el estado de alarma, el humorista ha mandado un mensaje en defensa de todas las personas que, como él mismo ha señalado, trabajan de cara al público, haciendo referencia a teatros, bares, ferias y tiendas.

Adaptar las medidas como ocurrió con la prohibición del tabaco

Muñoz ha puesto el ejemplo de la prohibición de fumar dentro de los establecimientos, subrayando que todos estos empresarios se adaptaron a las medidas, del mismo modo que ahora lo hacen con el COVID: "Todo el mundo ha procurado, para seguir con su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia".

El excomponente de Cruz y Raya ha destacado algunas de las medidas que, por su tono, consideraba aceptables, como las mamparas separadoras o los líquidos hidroalchólicos, con los que ha bromeado haciendo referencia los diferentes olores y texturas que se encuentran en la puerta de algunos locales. Sin embargo, ha comenzado a cargar contra las medidas restrictivas del ocio nocturno, que considera desproporcionadas.

Apertura del ocio nocturno para controlar los botellones

"Si en los locales de ocio nocturno tienen unos 'seguratas' que están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee... ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no está con mascarilla?" ha expresado el humorista en su vídeo, donde ha hecho un llamamiento al Gobierno, porque según ha indicado si los locales cierran los chavales harán botellón en la calle. "No nos soprendamos" ha explicado.

Muñoz ha reivindicado la apertura del ocio nocturno como la medida más efectiva para controlar estas situaciones tan vulnerables para el COVID y para ayudar a los establecimientos. "Señores del Gobierno están privando a personas que siempre han defendido las normas y siguen pagando impuestos aunque no puedan trabajar" ha criticado al Ejecutivo, al que ha acusado de estar colapsando estos negocios.

El humorista ha concluído su discurso con una contundente frase: "Pefiero morirme de covid que de asco y me están matando de asco. Así de claro"