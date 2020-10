Las cámaras de Movistar Plus cazaron a Isco hablando con Modric y Marcelo en la previa del Clásico contra el Barcelona. En los asientos del Camp Nou, a pocos minutos para que comenzase el partido, Isco dijo, provocando la sonrisa de Modric y Marcelo: "Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80".

Jovic, también cerca de la conversación, no parece estar integrada en ella y no reacciona de ninguna manera a la queja del malagueño, simplemente continúa escribiendo en su teléfono móvil.

Isco ha participado en cuatro de los siete partidos del Real Madrid en la presente temporada, dos como titular y dos desde el banquillo. Cuando salió de inicio fue sustituido en el descanso y en el minuto 57, respectivamente. Los dos que salió desde el banquillo lo hizo en el 89' y en el descanso, respectivamente. La pasada temporada jugó 30 partidos en los que marcó tres goles y repartió dos asistencias. Antón Meana resaltó la pasada semana que Isco solo ha completado 12 de los últimos 120 partidos que ha disputado con el Real Madrid.