Bartomeu: "Instamos a la RFEF a hacer una reflexión inmediata sobre el VAR"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha decidido continuar con su junta directiva al frente de la entidad blaugrana. Así lo han decidido en una reunión que ha durado todo el día.

Hasta que el Procicat (Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña), la autoridad competente, no se pronuncie sobre la moción de censura, la Junta no tomará ninguna decisión, esa es la gran conclusión que se saca tras la reunión que comenzaba esta mañana y que no terminó hasta hace escasos minutos.

Josep Vives y Bartomeu se han echo eco de la decisión en una rueda de prensa con los medios de comunicación en la que anunció que resiste y sigue en el barco culé, a pesar de la presión que sobre ellos recae con el impulso de la moción de censura que previsiblemente se celebrará en los próximos días, si así lo ratifica el Procicat. Así lo declaró Bartomeu en la rueda de prensa: "Antes de tomar ninguna decisión, esperaremos a que se pronuncie la Generalitat. Cuando lo haga, la junta volverá a reunirse”.

"El Barça insta a la RFEF a hacer una reflexión inmediata sobre el VAR. Una reunión con todos los clubes para establecer un criterio unificado sobre la utilización de esta herramienta", afirmó el portavoz del club sobre uno de los temas tratados en la Junta.

Josep Vives, portavoz del FC Barcelona, compareció en primer lugar para detallar el resto de puntos tratados por la Junta Directiva más allá de su continuidad, como la polémica con el VAR: "La Junta reitera su acuerdo absoluto con el VAR pero no con su aplicación en los últimos meses, en las que el club claramente ha sido perjudicado en detrimento de nuestros rivales directos"

La Junta considera que, ante situaciones de juego idénticas o muy parecidas, el VAR no se ha aplicado con los criterios de ética y equidad indispensables, lo que ha supuesto un perjuicio grave para el FC Barcelona, en beneficio de sus rivales más directos — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2020

Bartomeu sobre la no salida de Messi

El presidente Josep Maria Bartomeu también rompió su silencio sobre el tema que movilizó al barcelonismo y a todo el mundo este verano: "Había caducado la cláusula de rescisión de Leo Messi. Se me acusó de afrontar un traspaso para sanar las cuentas económicas , algo que no es verdad"

"La Junta y yo decidimos aceptar la erosión del club siendo contrarios a la decisión de nuestro capitán, Leo Messi, de marcharse a uno de nuestros rivales", afirmó.