Estas son las comunidades autónomas que cierran sus fronteras y el horario definitivo del toque de queda

El pasado domingo, el Gobierno aprobó un nuevo estado de alarma que incluía una serie de medidas marco para todas las comunidades autónomas pero a la vez permitiendo cierta flexibilidad en algunos aspectos para que, los gobiernos regionales que lo deseen, puedan imponer restricciones todavía más severas.

Este nuevo paragüas legal permite a las autonomías cerrar sus fronteras y recoge un toque de queda desde las 23:00 hasta las 6:00 horas, dejando margen a las comunidades para atrasarlo o adelantarlo una hora. En cualquier caso, el Consejo de Ministros ha decidido este martes que el toque de queda obligatorio en toda España acabará el 9 de noviembre. Luego quedará en manos de cada comunidad autónoma seguir con la medida o no y con qué horario.

Así, desde el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su publicación en el BOE, los distintos ejecutivos regionales han ido tomando decisiones sobre esos dos aspectos y, a falta de que Andalucía y la Comunidad de Madrid se reúnan con sus expertos este miércoles, estas son las medidas tomadas en cada región:

Aragón

Toque de queda: se ha establecido que sea de 23:00 a 6:00 horas.

Movilidad: el Gobierno de Aragón decidió este lunes confinar perimetralmente toda la comunidad autónoma, que se sumaba a la prohibición de entrar y salir de las tres capitales de provincia: Huesca, Zaragoza y Teruel.

Asturias

Toque de queda: Asturias también ha modificado la norma estatal y su comienzo se retrasa una hora: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Movilidad: Asturias cerró la comunidad entera desde la medianoche de este martes. Además, se mantienen los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés.

Andalucía

Toque de queda: de momento la limitación horaria en Andalucía es la misma propuesta por el Gobierno, de 23:00 a 6:00 horas, pero no se descarta modificarla en la reunión del Consejo de alertas de salud pública de la región de este miércoles.

Movilidad: en esa misma reunión, también se tomará una decisión sobre si se restringe o no la movilidad de cara al próximo puente de Todos los Santos: "Soy muy pesimista sobre la posibilidad de mantener la comunidad autónoma abierta este fin de semana", ha indicado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha señalado que los datos de que dispone en este momento sobre contagios de coronavirus y hospitalizaciones no son nada "buenos". Este miércoles se decidirá cuánto tiempo durarán esas restricciones que previsiblemente se tomarán.

Baleares

Toque de queda: Baleares también ha retrasado una hora el inicio del toque de queda, por lo tanto, comienza a las 00:00 y finaliza a las 6:00 horas, tal y como pedían los restauradores.

Movilidad: Por el momento, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, no ha hecho referencia a un confinamiento perimetral de las islas.

Canarias

Toque de queda: Canarias es la única comunidad autónoma que no se ve afectada por la restricción horaria nocturna del estado de alarma. La comunidad había solicitado quedar exenta por sus buenos datos epidemiológicos pero el presidente regional, Ángel Víctor Torres, advirtió que, si los contagios empeoran, se impondrá también el toque de queda.

Movilidad: por el mismo motivo, Canarias tampoco se plantea por el momento cerrar sus fronteras.

Cantabria

Toque de queda: "en concordancia" con los horarios de cierre nocturno en la hostelería aprobados el viernes por el Gobierno regional, Cantabria ha decidido retrasar una hora también el inicio del toque de queda, de 0:00 a 6:00 horas.

Movilidad: de momento, descarta limitar los desplazamientos.

Castilla-La Mancha

Toque de queda: mantiene el horario establecido por el BOE donde se especifica que "se prohíbe la circulación de las personas entre las 23:00 y las 06:00".

Movilidad: se puede salir y entrar de la comunidad sin restricciones.

Castilla y León

Toque de queda: antes de la declaración del estado de alarma, Castilla y León ya había tomado la decisión de limitar la movilidad nocturna a partir de las 22:00 hasta las 6:00 horas. Una medida que se mantendrá en vigor, al menos, hasta el próximo 7 de octubre.

Movilidad: el gobierno de la Junta no ha solicitado el confinamiento perimetral de la comunidad pero no lo descarta. "Estamos analizando distintas posibilidades antes de llegar a ese confinamiento total", defendía este lunes su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha apelaba a la responsabilidad individual para "no poner en riesgo vidas".

Cataluña

Toque de queda: Cataluña, junto a Castilla y León, es la comunidad que ha impuesto un toque de queda más amplio: de 22:00 a 6:00 horas.

Movilidad: Cataluña está estudiando nuevas restricciones pero su consellera de Salud, Alba Vergés, no ha querido concretar cuáles son durante su entrevista de este martes en Hoy por Hoy. En cualquier caso, más que el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma, lo que está sobre la mesa es la posibilidad de aplicar un confinamiento de fin de semana, tal y como apuntó este lunes la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

Comunidad Valenciana

Toque de queda: la Comunidad Valenciana ha fijado su toque de queda de 0:00 a 6:00 horas.

Movilidad: el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, no ha aclarado todavía si tiene pensado prohibir las entradas y salidas de la región entera.

Extremadura

Toque de queda: en Extremadura se prohibe la movilidad nocturna entre las 0:00 y las 6:00 horas.

Movilidad: por ahora, no tiene previsto el cierre perimetral de toda la comunidad pero de momento mantiene el cierre de sus fronteras de 16 municipios de la región.

Galicia

Toque de queda: de momento no ha solicitado ninguna modificación a la limitación horaria marcada por el Gobierno, de 23:00 a 6:00 horas.

Movilidad: en Ourense, además de la capital hay siete municipios confinados perimetralmente pero por el momento se descarta ampliar las restricciones de movilidad a toda la comunidad.

Comunidad de Madrid

Toque de queda: la Comunidad de Madrid también ha retrasado una hora el comienzo de las restricciones, de 0:00 a 6:00 horas.

Movilidad: el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no habla por el momento de restricciones de movilidad en toda la comunidad pero sí está estudiando cerrar sus fronteras en los puentes de Todos los Santos y el de la Almudena. Este miércoles tomarán la decisión.

Murcia

Toque de queda: no se ha adelantado ni retrasado respecto a lo marcado por el Gobierno, por lo tanto, comienza a las 23:00 y termina a las 6:00 horas.

Movilidad: el presidente de la región murciana, Fernando López Miras, quiere "evitar el cierre total, como ha ocurrido en otras comunidades", así que, a no ser que empeore la situación, no se limitarán las entradas y las salidas de la región.

Navarra

Toque de queda: Navarra fue la primera comunidad autónoma en anunciar duras restricciones. El pasado 19 de octubre decidió cerrar los bares y restaurantes, así como delantar el cierre a las 21:00 horas prácticamente en la totalidad de los establecimientos como locales comerciales minoristas o grandes superficies, además de todas las actividades deportivas y culturales. El gobierno foral no ha hecho ninguna modificación a lo marcado por la Moncloa: se restringen los movimientos nocturnos de 23:00 a 6:00 horas.

Movilidad: también la semana pasada, días antes del nuevo estado de alarma, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, anunció el confinamiento perimetral de toda la comunidad.

País Vasco

Toque de queda: ha decretado la limitación de movilidad en horario nocturno entre las 23:00 y las 6:00 horas, la misma franja del toque de queda decretado por Pedro Sánchez.

Movilidad: País Vasco también ha cerrado las fronteras de toda la comunidad y además prohibe a sus habitantes moverse entre los municipios de la región sin causa justificada. Un confinamiento perimetral dentro de otro confinamiento.

La Rioja

Toque de queda: el gobierno regional adelanta a las 22:00 horas el inicio de las restricciones nocturnas y a las 5:00 horas su fin.

Movilidad: este lunes, La Rioja anunció que cerrará los accesos a la comunidad el próximo viernes. A esa restricción, suma este martes el anuncio del confinamiento perimetral Logroño y Arnedo, así como el de cierre total de la hostelería de ambas ciudades en durante un mes.

Melilla

Toque de queda: la Ciudad Autónoma de Melilla adelantó a las 22:00 horas la prohibición de circulación y adelantó, además, el cierre de los establecimientos de alimentación a las 21.00 horas.

Movilidad: no hay restricciones para salir y entrar de la ciudad.

Ceuta

Toque de queda: el gobierno ceutí ya pedía al Gobierno la semana pasada que se decretara un toque de queda desde las 23:00 a las 6:00 horas, como finalmente ha sido.

Movilidad: la ciudad autónoma no se ha pronunciado sobre la posibilidad de confinar perimetralmente la ciudad autónoma.