DIRECTO | El Gobierno, dispuesto a revisar dentro de 4 meses si se mantiene el estado de alarma

En la sesión de control de este miércoles se ha producido el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, tras la fallida moción de censura de Vox y ese acercamiento público entre ambos. Casado ha querido saber qué está haciendo el Ejecutivo para controlar la segunda ola de la pandemia y ha vuelto a criticar que el estado de alarma se plantee para seis meses y pide una vez más que no dure más de 8 semanas, para que termine antes de Navidad: "Ayer aprobó un estado de alarma de seis meses que desborda nuestro estado de derecho. Aún está a tiempo de aprobar un estado de alarma de ocho semanas, ¿por qué no acepta esta propuesta?". Sánchez le ha ofrecido un término medio: "Dentro 4 meses, si el Consejo Interterritorial estipula que ya no es necesario el estado de alarma, se retirará. Primera revisión el 9 de marzo, segunda revisión, el 9 de mayo", ha defendido. La propuesta tampoco ha convencido al dirigente popular, convencido en que hay que "salvar" la campaña navideña.

Rufián: "Mientras le decimos a la gente que se quede en su casa, la echamos a patadas de su casa"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha comenzado su intervención haciendo referencia a dos noticias de actualidad. Por un lado, una entrega de premios de un diario digital donde coincidieron varios políticos y, por otro, el desahucio de una familia con cuatro menores a le quitaron la renta mínima, tal y como contaba este martes la Cadena SER: "Mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón, ocurría un desahucio. Mientras le decimos a la gente que se quede en su casa, la echamos a patadas", ha espetado antes de preguntar qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda durante esta crisis presente y futura". Sánchez le ha recordado que una de las medidas que aprobó el Gobierno al principio de la pandemia fue la suspensión de procedimientos de desahucio y que esta legislatura van a aprobar "la primera ley de Vivienda de la democracia española".

Gamarra, a Calvo: "Usted roza la patología autoritaria"

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a la vicepresidenta Carmen Calvo de tener "ansias de colonizar las instituciones": "Usted roza la patología autoritaria", ha llegado a asegurar, para preguntar por qué no aceptan la propuesta de los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "¿Qué entiende el Gobierno por separación de poderes?", lanzaba a Calvo y ésta le devolvía el interrogante: "¿Por qué no renuevan el CGPJ? las respuestas que dan no son aceptables". Además, le ha recordado que el PP estuvo 7 meses sin ir al Congreso "porque consideraron que en funciones no había que rendir cuentas en la sede de la soberanía nacional" y que el PP es el partido "que tuvo que venir a ser sometido a control porque se lo pidió el Tribunal Constitucional".

Espinosa de los Monteros: "¿Se propone el Gobierno censurar el discurso de la oposición"

Vox ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para pedir cuentas a tres de sus miembros sobre el denominado Manifiesto en favor de la democracia que el PSOE y Unidas Podemos han suscrito con Más País y formaciones nacionalistas e independentistas para, entre otras cosas, promover sanciones para los diputados que realicen discurso de odio o falten al respeto a con insultos "xenófobos, racistas y machistas".

Así, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, le ha pedido a Carmen Calvo que aclare si "el Gobierno se propone censurar los discursos de la oposición". La vicepresidenta ha respondido con condundencia: "No tiene usted ningún dato objetivo de este Gobierno de censurar a ningún grupo de esta Cámara".

También la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, ha incidido sobre esta cuestión al pedirle al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que opine sobre ese manifiesto que se hizo público durante la primera jornada del debate de la moción de censura de Vox.