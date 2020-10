"Debe llegar de forma natural": el descubridor de João Félix indica el camino para estar al nivel de Cristiano

Bruno Lage, ex entrenador de João Félix, ha confesado en el diario AS lo que opina sobre el portugués de tan solo 20 años: “João Félix tiene tanto talento y tanta calidad para jugar entre líneas, en situaciones cerca del área y en zona de finalización, que tenía un porcentaje de éxito muy grande”.

El joven luso demostró su enorme talento en Champions al marcar un doblete ante el RB Salzburg que significó la victoria de su equipo (3-2) en un partido muy sufrido pero con éxito, en el que el Atlético de Madrid no empezó a ver la salida hasta el segundo tiempo.

Sumado al reconocimiento de la calidad futbolística del colchonero, Lage ha defendido la actitud del jugador ante la presión que sufre por haber sido el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid: “A él la presión le llegó muy pronto. Primero, la de llegar a un club profesional a los 14 o los 15. Después, la de debutar con el primer equipo o la de ir convocado con Portugal. El hecho de costar 126 "kilos" no le afecta, esa presión es la misma que la que tenía cuando jugaba en el Benfica”.

Sobre su paso en el club luso, Bruno Lage recordó con cariño una de las anécdotas que le pasó con el joven portugués: “Había hecho dos o tres meses fantásticos, pero de repente estuvo dos o tres partidos sin marcar y la prensa empezó a criticarle. Tenía 18 años y cuando vi que la presión le afectaba le dije: “Quiero que te diviertas, que demuestres lo que sabes y metas diez goles hasta el final de la temporada”. Al día siguiente ganamos al Eintracht por 4-2, João Félix les hizo tres. Después del partido pasó a mi lado y me dijo que solo le quedaban siete...”.

Bruno Lage cree que triunfará en el Atlético de Madrid. El técnico asume que cada entrenador “tiene sus ideas y quiere que el equipo funcione” y para poder aportar todo el potencial de João: “Lo más importante es que esté cómodo. Jugar en un 4-4-2 o en un 4-3-3 depende de las dinámicas. En cualquiera de las posiciones de arriba João rinde a un gran nivel. Yo creo que juega mejor como delantero o como segundo punta”.

Respecto a su futuro, Lage se mostró optimista y afirmó que “con su talento va a ser uno de los grandes jugadores del futuro”. Para su ex entrenador: “Lo tiene todo para ser un referente mundial”. Sin embargo, consideró que las comparaciones son odiosas y prefiere que no se le meta la presión de “ser el sucesor de Cristiano”, puesto que “ya tiene la presión de un equipo, la de los 126 millones, la de ganar...” y no ve necesario añadir una carga más al rojiblanco. Eso sí, aseguró sin dudarlo que si el rojiblanco, con 18 años consiguió ser el mejor jugador joven del año, no veía para nada descabellado apostar que próximamente “puede ser candidato al Balón de Oro”.

