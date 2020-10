La Fiscalía pide al juez el suplicatorio para poder interrogar a Alberto Rodríguez

La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, que solicite un suplicatorio al Congreso de los Diputados después de que el parlamentario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, haya decidido no acudir voluntariamente a su citación como imputado.

El secretario de organización de la formación morada está imputado por, supuestamente, golpear a un agente de Policía Nacional en 2014 durante una protesta contra la LOMCE en La Laguna. El entonces ministro José Ignacio Wert acudía a la inauguración de una catedral y la protesta se tornó en disturbios: la fiscalía llegó a pedir un año de cárcel para Rodríguez por la supuesta agresión a un agente.

El diputado aseguró que no acudiría a su cita voluntaria con el juez, asegurando que "en ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga" y obligando al instructor a dar este paso si quiere tomarle declaración. Ahora la Fiscalía contesta que "acreditada en las presentes actuaciones la condición de Diputado que ostenta el Excmo. Sr. D. Alberto Rodríguez Rodríguez y analizado el contenido de las actuaciones remitidas, de las que se deduce indiciariamente la participación del Sr. Rodríguez en hechos que pudiéramos calificar jurídicamente de atentado a agentes de la autoridad y falta de lesiones"..

En caso de solicitarse por parte del juez, el Congreso tiene un plazo legal de sesenta días para dar respuesta al suplicatorio. Como sucedió recientemente con el caso de Laura Borràs, también investigada en el Supremo, el suplicatorio sería estudiado primero por una comisión y después votado por el pleno de la cámara baja, por lo que el PSOE tendrá que posicionarse sobre esta petición, en caso de producirse, para interrogar a un alto cargo de su socio de gobierno.