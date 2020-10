Sanidad no prevé confinamientos domiciliarios: "Con las medidas adoptadas vamos a doblegar la curva"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para detallar el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Sanidad en 2021. En este sentido, ha asegurado que recoge "la mayor dotación de la historia" para el Ministerio de Sanidad, multiplicando por más de diez el presupuesto previo.

El ministro se ha pronunciado acerca del estado de alarma vigente, que se prorrogará hasta dentro de seis meses, y considera que con las medidas que se están adoptando no será necesario recurrir a los confinamientos domiciliarios. "El actual decreto del estado de alarma ofrece un marco estable y de certeza, que no prevé los confinamientos domiciliarios y con las medidas que se están adoptando desde las autoridades competentes, no va a ser necesario llegar ahí", ha asegurado.

"Quiero poner el acento en que la situación es muy grave, nos hemos dotado de herramientas para la toma de decisiones ágiles y con esto se va a estabilizar, doblegar y mantener baja la curva, y ya se ha hecho en otras partes de nuestro país", ha añadido de forma tajante, después de ser preguntado cuatro veces sobre la medida de confinar en las casas.

Sin embargo, ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen el mando y margen de actuación para tomar las decisiones pertinentes, y no tienen que pedir permiso a Sanidad, tan solo comunicar las decisiones. Y ha subrayado que con las medidas "contundentes" que los gobiernos autonómicos están desarrollando en el marco jurídico actual, como el confinamiento nocturno, los cierres perimetrales de las autonomías, la limitación de las reuniones y la movilización de recursos, será suficiente.

"La herramienta no permite el confinamiento domiciliario pero estamos seguros de que si se actúa con estas herramientas, se conseguirá doblegar la curva, estabilizarla y mantenerla baja", ha defendido Illa en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa para detallar el presupuesto de su Ministerio para el año que viene.

"El estado de alarma no va a quedar obsoleto"

En este sentido, Illa ha defendido en varias ocasiones que el marco legal que ofrece el estado de alarma que será prorrogado hasta el 9 de mayo, tal y como se aprobó este jueves en el Congreso, "no va a quedar obsoleto ni está ya obsoleto".

"Ayer dimos un paso colectivo muy importante. Es un instrumento que ofrece a los presidentes autonómicos la posibilidad de actuar en cuatro ámbitos muy relevantes", ha remarcado, en relación a las cuatro medidas antes mencionadas.

Así, ha insistido en que el estado de alarma ofrece, tal y como está diseñado, un "marco estable" y suficiente para doblegar la curva. "Estoy seguro de que estas medidas van a dar su fruto sin recurrir a confinamientos domiciliario", ha añadido.

Y por último, ha apelado a la responsabilidad individual de los ciudadanos para contribuir a relajar el impacto del coronavirus y frenar la propagación de la enfermedad. "Lo que hago es un llamamiento a la ciudadanía a seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria y su propia comunidad y con esto vamos a doblegar la curva", ha sentenciado.