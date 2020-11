Doblete con la Juventus: el regreso de Cristiano Ronaldo tras 21 días fuera por Covid-19

El ex jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha vuelto al terreno de juego y qué mejor regreso al campo con su actual equipo, la Juventus, que con un doblete en menos de 20 minutos. Los de Andrea Pirlo comenzaron la primera parte ante el Spezia, fuera de casa, poniéndose por delante en el marcador gracias a un tanto de Álvaro Morata. El exrojiblanco anotó el primer gol para los italianos, seguido de otro intento que terminó, como parece ser costumbre para el español, en fuera de juego. Ambos equipos se fueron al descanso con un empate en el marcador, pues Buffon no pudo evitar el gol de Tomaso Pobega en el minuto 32.

En el segundo acto llegó la entrada de Cristiano Ronaldo, el cual revolucionó el encuentro. Apenas tres minutos después de saltar al césped, el portugués volvió a hacer de las suyas y marcó el segundo gol para su equipo con celebración por todo lo alto. Tras 21 días fuera por haber dado positivo por Covid-19 en varias ocasiones, Ronaldo ponía por delante a la Juventus ante el Spezia.

56 min: Cristiano Ronaldo entra



58 min:



BESTA ENJAULADApic.twitter.com/4ow69AWilK — Cristiano Ronaldo Portugal 🇵🇹 (@CR7DeCastigo) November 1, 2020

Pero su regresó triunfal no se detuvo ahí. Diecisiete minutos después, no dejó escapar la oportunidad de marcar desde el punto de penalti. Cristiano Ronaldo ejecutó la pena máxima “a lo Panenka” para batir así al meta rival. Este gol supuso el cuarto para los de Pirlo en un encuentro que finalizó con un (1-4) a favor de los segundos de la Serie A, los cuales le pisan los talones al Milan, con tan solo cuatro puntos de diferencia.

El portugués quiso mostrar su alegría por el doblete anotado tras su regreso: "Estoy muy contento, fueron días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el Cris de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado", declaró ante los medios tras acabar el partido.