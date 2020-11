"El problema del Real Madrid es que no hay más, pones antes al portero suplente que a este jugador"

El Real Madrid se juega su futuro en la Liga de Campeones a las primeras de cambio, en su tercera jornada tras repetir un mal inicio, rememorando un clásico europeo frente a un Inter de Milán que recuperó poder y anda pendiente de Romelu Lukaku para la disputa de una final inesperada entre los que eran los dos favoritos del grupo.

La situación es límite para el equipo de Zinedine Zidane. La dinámica en la Liga de Campeones más que preocupante. Un equipo que pasó de reinar en la competición a lo largo de un ciclo histórico, cuatro conquistas en cinco años, a ganar apenas uno de sus seis últimos partidos. Un desplome especialmente dañino de local, con dos derrotas consecutivas y una victoria en siete partidos entre el Santiago Bernabéu y el Alfredo di Stéfano.

La esperanza se deposita en Eden Hazard. Al fin sin dolores, asumiendo el liderazgo que se le demanda ante el Huesca con un gol para enmarcar en su primera titularidad del curso. El regreso del belga devuelve el optimismo por lo que aporta en la zona de ataque. Sin pegada desde que Cristiano Ronaldo dijo adiós, pero con un Karim Benzema más mordaz cuando se asocia con un futbolista que habla su idioma como Hazard.

La tertulia más caliente de la radio deportiva debate en la 'Barra Libre' de SER Deportivos cómo llega la plantilla al encuentro:

Antón Meana: “Benzema está un poco regular. No está siendo el súper Benzema de las últimas jornadas de la pasada temporada, pero es el que tiene que liderar este quipo. No hay otro delantero centro goleador en el Real Madrid. Tiene mejores registros en Europa que en la liga española y eso que es uno de los grandes goleadores históricos del Madrid. Contra el Inter tiene que aparecer su mejor versión. Su competición es la Champions. Ahora mismo está mejor que Hazard y Asensio”.

Jordi Martí: “No sé si veremos la mejor versión de Vinícius, porque le tapa Hazard. No es verdad que cada día sea una final”.

Pedro Fullana: “El problema es que no hay más. Le han traído dos delanteros que no cuentan para el entrenador, que todos ponen en duda. Pones a jugar antes al portero suplente del Madrd que a Jovic”.

Manuel Esteban ‘Manolete’: “Que aprenda una cosa Zidane, del entrenador mejor pagado del mundo que ya va por los 22 partidos sin perder. Y deja a Luis Suárez fuera de la convocatoria para que descanse”.

Antonio Romero: “Benzema es al que mejor le va a venir la vuelta de Hazard. Jugando con él es un futbolista diferente. Vinicius es más vertical y entiende menos su juego. Benzema llegó la temporada pasada fundido al final. Zidane tiene que encontrar ratos en los que pueda descansar en una temporada tremenda en la que vamos a acabar cansados todos. No puede jugar los 90 minutos de toda la temporada. Es imposible. A lo mejor, ganando 1-3 y quedando 25 minutos, Benzema no tiene que seguir en el campo. Empieza ya a ser el momento de que empiece a descargar minutos para que no se venga abajo. Si no ganas al Inter, te obligas a ganar todo de lo que queda de competición, nueve de nueve partidos”.