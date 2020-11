El sumario Volhov: "La guerra necesita dinero"

"La guerra necesita dinero". Es lo que dijo en una reunión de la cúpula del PdeCat, el exportavoz del Govern Francesc Homs, y que revela ahora el sumario de la operación Volhov, al que ha tenido acceso la Cadena SER. Según los investigadores, Junts per Catalunya y ERC querían desviar dinero de subvenciones y hacerlo a través de bitcoins.

Esta cita se encontró en una libreta de una reunión de alto nivel del partido, donde se decía también que había que tener más mala leche y que habían sido cobardes. La hipótesis de los investigadores, según el sumario, es que Junts per Catalunya y ERC querían desviar dinero de subvenciones al procés (sobre todo de la fundación IGNAM o de CATMON, muy próximas a Convergencia o por seleccions catalanes, que dirige uno de los detenidos de máxima confianza de Carles Puigdemont) millones de euros que, según el sumario, querían blanquear a través de bitcoins para poder burlar los controles de administraciones europeas.

La SER accede al sumario del caso Volhov. / Cadena SER

Todo ello, según la Guardia Civil, ideado por el exdirigente de Convergencia Victor Tarradellas, que hacia de vinculo entre JuntsxCat y ERC a través de dos empresarios muy influyentes en los partidos. Son los principales investigados en esta causa: Xavier Vendrell, exconseller republicano, y David Madi, quien fue mano derecha de Artur Mas. El tema de los bitcoins para el procés salpica tambien a la actual dirigente de Junts, Elsa Artadi. En este caso, dicen los atestados, con menos indicios.

Vendrell y su reunión con Salud

En otro momento del sumario, se revela que uno de los detenidos, el exconseller Vendrell (de ERC) se reunió el mes pasado con la actual consellera de Salud para hacerle "algunas reflexiones" sobre un concurso público al que optaba. Antes, Vendrell había presionado a la número 2 del partido, Marta Rovira, para que el Govern agilizara una concesión a una de sus empresas.

La actual consellera de salud, Alba Vergés, fue fotografiada por los investigadores de la Guardia Civil comiendo en el restaurante 'La Traviata' hace hoy justo un mes com Xavier Vendrell. En una conversación dice que tiene que comer con Vergés porque todo es muy desesperante y porque, según Vendrell, ella no es consciente de la mafia que tiene metida en la Conselleria. Vendrell asegura que la situación es muy bestia y que tiene que contarle coses.

La reunión de Vergés con Vendrell. / Cadena SER

Las conversaciones de Vendrell dibujan una situación caótica en el departamento de Salud. El exconseller habla de una reunión que mantuvo el 30 de marzo con miembros de la Conselleria de Salud, Asuntos Sociales, Médicos sin Fronteras, los Bomberos, la Cruz Roja o personal de residencias: "Había la hostia de gente y nadie sabía quién era yo". "Comienzan a marear, a marear, a marear, y todo el relato 'es que hostia es que no hay residencias, no hay médicos, no hay enfermeras, no sé qué tal'", resumía Vendrell sobre el encuentro.

Vendrell también alardea en esas conversaciones de haber participado en la crisis del coronavirus durante el inicio de la pandemia. En una conversación intervenida por la Guardia Civil se recoge: "Les dije 'podemos entrar a saco en las mutuas' y en 24 horas teníamos tres clínicas ocupadas".

Mientras, David Madi, exmano derecha de Artur Mas, negocia con un dirigente de Aguas de Valencia presionar al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Quiere pactar una reunión y que les ayude a llevar adelante un proyecto de detección del COVID-19 en el agua. En esta llamada de Madi que aparece en el sumario y al cual ha tenido acceso la Cadena SER, también se nombra al ministro José Luis Ábalos.

Por otro lado, la Guardia Civil ha captado también en los miles de minutos de conversaciones como la hermana de Toni Comín le comenta a uno de los investigados, el empresario Roc Aguilera que el exconseller huido a Bélgica, había designado a Josep María Argimon, y Marc Ramentol, que son los nuevos encargados de la lucha contra el COVID-19 en el departamento.

Las escuchas salpican a Bauli Duart

Las escuchas también salpican al exsecretario de Interior, Brauli Duart, a causa de la pandemia. En una conversación del empresario imputado David Madí, con quien hasta hace poco estaba en la cúpula de Interior, Duart dice: "tío, no tienen ni puta idea. Vamos a morir todos. Las funerarias no darán abasto y no podrán traer a los fiambres de las casas ni de las residencias... Y el gran problema es qué coño hacemos con los moros, que estos no quieren que los incineren, quieren que los entierren en tierra. Si hay tierra, hay tierra... y si no, pues habrá lo que haya. Y Alá, Mahoma ya lo entenderá".