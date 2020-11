Hace algo más de cuatro años, concretamente un 18 de junio de 2016, la plataforma educativa Pinkfong publicaba Babyshark en su cuenta de YouTube. Una canción, creada en los años 90 por Shawnee Lamb y Robin Davies, que ha ido rompiendo todo tipo de barreras hasta convertirse en la más reproducida de la historia de la plataforma. Todo ello gracias a un pegadizo estribillo que ha llamado la atención de los más pequeños de la casa, quienes han convertido a este tema protagonizado por una familia de tiburones en un éxito a nivel internacional.

Tal ha sido el éxito de esta canción que incluso llegó a colarse en la prestigiosa lista Billboard, en la que se recogen los sencillos más vendidos en Estados Unidos. A pesar de que se trata de una canción creada en los años 90, la revista decidía incluir este tema en la posición número 38 en su lista de enero de 2019. De esta manera, la canción desarrollada por Pinkfong superaba a artistas como Camila Cabello, Future, XXX Tentation o Ariana Grande, entre otros.

El 'Baby Shark' supera a 'Despacito'

Durante estos últimos dos años, la canción ha crecido como la espuma en Internet. Todo ello gracias al poder de las redes sociales, donde ha ido atesorando millones de reproducciones hasta convertirse en el vídeo más visto de la historia de YouTube. Hace apenas unas horas, la canción publicada por Pinkfong rebasaba los 7.039 millones de reproducciones para convertirse en el vídeo más visto de la historia de la plataforma.

Desde entonces, 'Baby Shark' ha puesto tierra de por medio con la canción de Luis Fonsi y ya cuenta con 7.049 millones de reproducciones. ¿Sabías que Luis Fonsi también ha cantado el famoso Baby Shark? Hace ya varios meses, concretamente en julio de este mismo año, el artista y sus hijos publicaban una nueva versión del éxito de Pinkfong. Un vídeo animado, prácticamente igual que el original, en el que podemos ver al artista cantando la famosa canción.

Los vídeos más vistos de la historia de YouTube

¿Alguna vez te habías preguntado cuáles han sido los vídeos más vistos de la historia de la plataforma? Tras Baby Shark y Despacito destaca el tema Shape of You de Ed Sheeran. Con 5.049 millones de reproducciones a sus espaldas en los últimos tres años, la canción del músico inglés destaca como la tercera más vista de la historia de la plataforma. Tercera por delante de otras como el videoclip de la canción See You Again y un capítulo de la serie infantil Masha y el oso, con 4796 y 4359 millones de reproducciones, respectivamente.

A continuación podemos encontrar la canción infantil Johny Johny Yes papa, el Uptown Funk de Bruno Mars y el archiconocido Gangnam Style del artista surcoreano PSY. La lista de diez vídeos más vistos de la historia de YouTube la completan un vídeo infantil para aprender los colores a través de una serie de huevos en una granja y la canción Sorry, de Justin Bieber.