Competición estudia sancionar a Koeman por sus palabras sobre el arbitraje tras el Clásico

El Comité de Competición estudia sancionar al entrenador del FC Barcelona, Ronaldo Koeman, por sus palabras tras el partido de liga contra el Real Madrid, que terminó en victoria para el conjunto de Zidane (1-3). Mañana se decidirá si le abren expediente y la sanción no se conocerá hasta dentro de un mes aproximadamente.

El entrenador neerlandés dijo que "en cinco jornadas el VAR solo había intervenido para ir contra el Barça" y pidió que un "árbitro le enseñase cómo funciona" el sistema de videoartbiraje.

"¿Por qué solo hay VAR para el Barcelona? Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona", empezó a explicar el entrenador tras el partido.

Koeman criticó duramente el penalti pitado por una acción de Lenglet sobre Sergio Ramos. " ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido", fueron las declaraciones del técnico.

El entrenador del club culé no fue el único en mostrar su descontento con el arbitraje de Martínez Munuera. Un componente de la directiva de Bartomeu, Xavi Vilajoana, manifestó su descontento en su cuenta de Twitter: "Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar". Poco tiempo más tarde se disculpó por las palabras que utilizó por "si alguien pudiese sentirse ofendido".