Si eres de esas personas que están en decenas de grupos de WhatsApp es bastante probable que recibas una infinidad de vídeos a diario. Desde ese de buenos días que te llega por el grupo de la familia, protagonizado habitualmente por rosas y ositos de peluche, hasta ese otro en el que un amigo de la infancia te recuerda una y otra vez el gol que marcó cuando eráis juveniles en el equipo del barrio.

Una serie de vídeos que, poco a poco, van comiéndote la memoria de tu teléfono móvil. Mientras que algunos deciden borrarlos cuanto antes, principalmente para evitar que este tipo de vídeos colapsen su smartphone, otros prefieren dejarlo en una especie de cementerio en el que se dan cita todos ellos. Desde el vídeo de año nuevo o el de las vacaciones de Semana Santa hasta esos chistes atemporales que no te hacen mucha gracia pero que te ríes junto al que te lo ha enviado por compromiso.

Cómo liberar espacio en tu móvil con la nueva herramienta de WhatsApp

Hasta la fecha, deshacerte de todos ellos no era demasiado fácil. Tenías que acudir a los Ajustes de tu perfil de WhatsApp, dirigirte a la opción de Administrar mensajes e ir borrándolos uno a uno. Varios años más tarde, la plataforma de mensajería instantánea estrena una nueva herramienta que lo hace todo mucho más fácil. Su nombre es Administrar almacenamiento y te permite detectar los archivos más pesados que te han llegado por WhatsApp.

Para poder acceder a esta nueva herramienta, los usuarios y usuarias deberán dirigirse a los ajustes de WhatsApp. A continuación tendrán que buscar la opción Almacenamiento y datos para, finalmente, pulsar sobre la opción Administrar almacenamiento. Una vez hecho esto, la plataforma de mensajería nos mostrará todo lo que ocupan los archivos que hemos recibido a través de WhatsApp. Desde los vídeos más reenviados hasta aquellos que pesen más de 5 megas.

Podrás liberar espacio en cuestión de segundos

En caso de que no necesites estos archivos, tan solo tendrás que pulsar sobre la opción seleccionar todo y dejar que la papelera haga el resto. De esta manera, podrás liberar espacio en tu teléfono móvil en cuestión de segundos. Por otro lado, la nueva herramienta de WhatsApp también te permite conocer el peso de cada una de tus conversaciones. Tras pulsar sobre cada una de ellas, accederás a los archivos de mayor peso que hayas intercambiado con cada persona y podrás borrarlo o no dependiendo de tus necesidades.

Por lo tanto, esta nueva herramienta nos permite liberar espacio en nuestro teléfono móvil y, al mismo tiempo, tener ordenados cada uno de los archivos que están en el interior del mismo. Desde aquel vídeo que recibiste en 2015 pero que no has borrado porque no sabías ni tan siquiera que existe hasta ese audio de diez minutos que ya no necesitas.