Bernie Sanders vaticinó en octubre lo que está ocurriendo en las elecciones de EEUU

No es nuevo para Donald Trump hablar de fraude electoral. Ya en 2016 cuando perdió el voto popular a pesar de llegar a la Casa Blanca, dijo que pediría una "importante investigación" para aclarar lo que llamó "fraude". Pendientes aún del resultado de las elecciones en EEUU, Trump ha vuelto a lanzar el fantasma del fraude y ha amenazado con acudir al Supremo. "Es un fraude enorme", ha dicho esta madrugada en un discurso en el que se ha autoproclamado ganador.

Parece que el senador demócrata de Vermont y excandidato a la presidencia, Bernie Sanders lo conoce bien. De hecho, vaticinó a la perfección la estrategia que está siguiendo Trump ahora, así como los Estados clave pendientes del voto por correo y cuyos resultados harán inclinar la balanza: Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

En una entrevista el pasado día 23 de octubre en The Tonight Show, Sanders compartió lo que creía que podía ocurrir. Y, efectivamente está ocurriendo: que Trump se autoproclamara vencedor antes de contar el voto por correo, algo que ya ha sucedido. Sanders también explicó que en caso de que luego perdiera Trump, diría que lo que ha pasado es que ha habido fraude.

A falta de que finalice el recuento y se conozca el nombre del próximo presidente de EEUU, no sabemos si se cumplirá también la predicción de Sanders de que el ganador será el demócrata Biden.

Esto fue lo que aventuró Bernie Sanders en la entrevista en octubre:

"Se debe contar cada voto. Por razones en las que no tengo tiempo de entrar hoy, vais a tener una situación, sospecho, en Estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Estados donde van a recibir enormes cantidades de voto por correo. Y a diferencia de otros Estados [...] no va a ser posible [...] comenzar a procesar esas papeletas hasta el día de las elecciones o quizá cuando las urnas cierren. Eso significa que se va a manejar, quizá millones de votos por correo. Esa es mi preocupación. Lo que las encuestas muestran es que, por la razón que sea, los demócratas tienen más posibilidades de usar el voto por correo [...] Podría ser que a las 10 en el día de las elecciones, Trump esté ganando Michigan, Pensilvania, Wisconsin... y el salga en televisión y diga, 'Gracias americanos por reelegirme. Se acabó todo, tengan un buen día'. Pero al día siguiente, y el siguiente se cuenten todos esos votos por correo y cambien a que Biden ha ganado esos Estados. En este punto Trump salga y diga: '¿Ven? ¡Ya les dije que era fraudulento! Y no nos vamos a ir de la oficina'. Así que ese es el miedo que yo y mucha gente tenemos".