"Cinco veces en urgencias y lo dejaron morir": la denuncia de una madre tras la muerte de su hijo de 8 años

"Soy una madre que ayer enterró a su hijo de 8 años, a mi vida...". Es el inicio del desgarrador vídeo que ha publicado en las redes sociales Marta González Alba, una mujer alicantina que denuncia que el niño murió en el hospital de Elda después de haber acudido hasta cinco veces a Urgencias: "A mi hijo lo tuve enfermo desde el día 24 (de octubre)".

Ese día, relata Marta entre sollozos, llevó a su hijo a un ambulatorio de Urgencias "con dolor de estómago" y lo derivaron a un hospital: "Le dieron algo para cortarle los vómitos, y mi hijo rabiando de dolor del estómago, y me dicen que no lo podían auscultar porque el niño no se dejaba, y me lo mandaron a mi casa".

Dos días después Marta volvió con el niño al médico: "Le dieron un suero para que se le cortaran los vómitos". Entonces le dijeron que si no se le pasaba fuera por la tarde al hospital. Marta volvió al hospital por la tarde y de nuevo mandaron a casa al niño después de darle algo para cortar el vómito. "No era nada, nada...", se lamenta esta madre.

El martes por la noche, según su relato, el niño tenía "un dolor de estómago enorme": "Ya no podía más mi criatura y lo bajé a urgencias otra vez". Allí le dijeron que "no valía la pena llevarle al hospital otra vez con todo lo que había allí". "No sé qué le pincharon a mi hijo y ahora me niegan los informes", denuncia en el vídeo.

"¡Todo lo tapan con un puto coronavirus!"

"A las cinco de la mañana se puso muy malico después del pinchazo y a las siete de la mañana falleció... con ocho años... ¡todo lo tapan con un puto coronavirus!... y van dejando morir a la gente", se lamenta.

"Solo pido que no permitáis que a ni un niño más le pase esto. A mi me han quitado la vida... ni una puñetera analítica de sangre, ni una ecografía, solo un análisis de orina... cinco veces en urgencias y me lo han dejado morir... a mi hijo me lo mataron", termina mientras pide que su mensaje se comparta para que un caso así no vuelva a pasar. "Solo quiero que me digan que se equivocaron". El niño fue enterrado el pasado 29 de octubre.

A la espera de los resultados de la autopsia, el hospital dice que entregó los informes

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana explica que desde el hospital de Elda se ha facilitado a la familia los informes que han solicitado. Aclara el centro sanitario que la autopsia del niño se ha realizado en el Instituto Anatómico Forense, que depende del juez de guardia.

La Consejería informa también de que, por el momento, no les consta ninguna denuncia por parte de la familia hacia Sanidad.

La abuela tenía la patria potestad del niño

Según ha sabido Radio Alicante, Marta es la abuela del menor fallecido, que tiene la patria potestad del menor, y por el momento no hay denuncia oficial sobre el caso.

Esta denuncia en redes sociales coinciden con las palabras de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que considera "crítica" la situación sanitaria de la Comunitat Valenciana. Sobre el hospital de Elda, asegura la política popular que "la presión asistencial es ya insostenible".