Cristiano Ronaldo volvió al terreno de juego tras haber estado 21 días sin jugar por haber dado positivo en Covid-19. Su regreso ha venido cargado de críticas y es que el ahora comentarista deportivo televisivo en Italia y exjugador de la Juve, Pasquale Bruno, criticó al portugués por su falta de comunicación en italiano.

En el programa de Italia 'Tiki Taka' el ex de la Juve dijo sin filtros: "Cristiano Ronaldo es un ignorante. Lleva dos años en Italia y aún no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos". Con estas duras palabras se refería al comportamiento de Cristiano en el club.

El exdefensa de La Vecchia Signora no ve con buenos ojos que el portugués aún no se haya adaptado a la forma de vida de los italianos y a su idioma después de llevar ya dos años allí. Declaraciones de Pasquale Bruno que llegaron en un partido en el que el ex del Real Madrid se enfrentó al Ferencvaros, a quienes ganaron en Champions por (1 - 4) sin goles del portugués. Cristiano ha vuelto a las competiciones con un estreno por todo lo alto. El encuentro ante el Spezia (1-4) el pasado domingo fue testigo del doblete del portugués con un gol a los tres minutos de entrar y un tanto penalti en el último tramo de partido.