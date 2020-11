"Ya no existen": la cruda crítica de Pep Guardiola al fútbol actual

El fútbol cambia y no parece que sea en la dirección que más le gusta a Pep Guardiola, el técnico del Manchester City. El catalán lo dejó claro tras el último encuentro de su equipo en la Champions League contra el Olympiacos. Desde su punto de vista, el enorme número de partidos que tienen que afrontar los equipos perjudica seriamente el trabajo de hombres como él.

"No hay tiempo para poder entrenar. Todo es recuperación y no hay tiempo para poder mejorar al equipo", señaló cuando se le preguntó por Domenec Torrent, uno de sus antiguos ayudantes, que ahora está dirigiendo al Flamengo en Brasil. Según la última conversación que ambos mantuvieron, los dos técnicos coinciden en que ahora su trabajo se centra en "sobrevivir".

Pep Guardiola sobre el trabajo de Domenec Torrent y la dificultad actual de los entrenadores para evolucionar los equipos por falta de tiempo. pic.twitter.com/eizilA2FIX — Todo Guardiola (@TodoGuardiola) November 4, 2020

"Nuestro trabajo de entrenador ahora es de oficina, que no se lesionen los jugadores y nada más", dijo sobre el papel que pueden ejercer ahora los técnicos sobre los futbolistas.

"Es igual en todos los lados. Los entrenadores hoy ya no existen. Son gestores de jugadores para que no se hagan daño. Hay muy poco tiempo, no hay nada que hacer. Y todo es prepartido y recuperación, prepartido y recuperación... Y así es muy difícil poder hacer cosas para que el partido pueda mejorar", añadió.

