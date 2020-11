Ni Cristina Pedroche, ni Tamara Falcó: 'Mask Singer' sorprende a la audiencia con la identidad de su León

El León ha sido el primer personaje eliminado de la primera edición de Mask Singer: Adivina quién canta en España. Después de triunfar en una veintena de países, el concurso de origen coreano ha llegado a nuestro país con un gran número de sorpresas. Entre ellas la identidad de un León que perdió en primera ronda contra el Pavo Real. Mientras que el rey de la sabana trató de convencer tanto al público como a los investigadores con un tema de Beret, el Pavo Real optó por el famoso The Best de Tina Turner.

Apenas unos segundos después de reconocer que el personaje tenía una voz de chica joven, los investigadores comenzaron a hacer sus cábalas sobre la identidad del León. A pesar de que Malú tenía bastante claro que no era cantante, no conseguía dar con la identidad del personaje. Tampoco Los Javis ni José Mota, quien esperaron a terminar la canción para pensar en quién podría estar detrás de la identidad del espectacular León.

"Me ha sorprendido lo perdidos que estabais"

Después de que el rey de la sabana perdiera en su duelo directo contra el Pavo Real, este tuvo que revelar su identidad frente a la audiencia de Antena 3. Llegaba así el tiempo para los investigadores, quienes hicieron todo lo posible para saber quién se escondía tras la máscara. Para ello recurrieron a la pista relacionada con este animal que se reveló el pasado 18 de octubre en el programa Liarla Pardo: "En la sabana nunca puedes bajar la guardia. Hay que mantener los ojos bien abiertos, porque de repente, 'zas', la flecha menos esperada te alcanza, aunque a mí la única que me ha tocado es la del amor... y del bueno".

Una pista que les llevó a pensar en Cristina Pedroche y en Tamara Falcó. Sin embargo, no resultó ser ni una ni otra. Tras varios segundos de tensión, la realización del programa demostraba que la modelo e influencer Georgina Rodríguez era la persona que se encontraba detrás del rey de la sabana: "Me ha sorprendido lo perdidos que estabais con las tantas pistas que os he dado todo el tiempo".

"Me hace pequeñito frente a la oscuridad y los bichos. Bueno, menos a uno"

Entre las distintas pistas relacionadas con este personaje, Georgina explicaba que su personaje se hacía pequeño frente a la oscuridad y los bichos. Frente a todos menos a uno, su pareja Cristiano Ronaldo. El que fuera jugador del Real Madrid también es conocido como 'El bicho' en España, lo que ha llevado al León a reconocer que no le tiene miedo.

Por último, y después de que los investigadores descubrieran la identidad del personaje, Georgina ha aprovechado para desearle suerte al resto de participantes: "Quiero desearle mucha suerte a mis compañeros y deciros que abráis más la mente y que penséis en muchas más personas. Me he quedado con muchas dudas y con ganas de conocer quién eran las demás máscaras".