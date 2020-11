La autopsia apunta a una peritonitis como causa de la muerte del niño de 8 años en el hospital de Elda

Falta por conocer los resultados finales de la autopsia, pero el informe preliminar apunta a una peritonitis como causa de la muerte de Aitor, el niño de 8 años que acudió hasta cinco veces a Urgencia del hospital de Elda. El centro sanitario, en el que finalmente falleció, le diagnosticó una gastroenteritis. La abuela, que tiene la tutela, denunció en un vídeo las circunstancias del fallecimiento de niño.

La peritonitis es una complicación de la apendicitis que puede ser mortal si no se trata a tiempo.

La abuela se presenta como su madre al tener la patria potestad en un vídeo que se hizo viral esta semana. "Soy una madre que ayer enterró a su hijo de 8 años, a mi vida", decía Marta que explicaba circunstancias como que acudieron hasta cinco veces a Urgencias y que estuvo enfermo desde el 24 de octubre.

La familia denuncia que no le hicieron ningún análisis de sangre ni ecografía a pesar de los intensos dolores abdominales que refería el niño. Un juzgado investiga los hechos.

La versión del hospital del Elda

El hospital de Elda ha mantenido en todo momento que ha puesto a disposición de la familia todos los informes que ha solicitado. En un comunicado lamenta el fallecimiento del niño y se pone a disposición de la familia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Explica que desde que tuvo conocimiento de los hechos han recabado toda la información clínica para esclarecer las causas de la muerte. Señala también que el centro no conoce el resultado de la autopsia al haberse realizado en el Instituto Anatómico Forense.

"El niño no podía más de dolor"

La abuela denuncia que no le hicieron pruebas y que en una de las ocasiones que acudieron a Urgencias porque "el niño no podía más de dolor", pero le dijeron "que no merecía la pena volver al hospital, con todo lo que había allí", en referencia implícita a la COVID-19.

En el vídeo, la abuela denuncia que a las 7 horas de la madrugada del miércoles 28 el niño falleció ya de nuevo en Urgencias. "Ni una analítica de sangre le hicieron, ni una ecografía", explicaba en la grabación.

"Le dieron para cortarle los vómitos" y pese a que estaba "rabiando de dolor del estómago", le dijeron que "no era nada".