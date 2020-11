Joe Biden gana las elecciones en EEUU

Joe Biden ha ganado las elecciones en EEUU. Tras dos largas jornadas postelectorales en las que el voto por correo ha jugado un papel decisivo, el candidato demócrata ha logrado la mayoría de 270 compromisarios que necesitaba. Biden ha conseguido los 20 compromisarios de Pensilvania, sumando así la mayoría holgada de 273. Se esperaba la victoria del demócrata al alcanzar los compromisarios de Arizona y Nevada, pero finalmente ha sido el Estado de Pensilvania quien le ha dado la presidencia.

Biden llevaba ya horas comportándose en modo presidencial. En su segunda comparecencia de este miércoles se mostraba cauto y conciliador, casi en tono presidencial: "Cuando todo esto acabe, nos tendremos que unir como nación. No será fácil, no soy un iluso. Sé que tenemos opiniones contrapuestas en muchas materias. Pero tenemos que dejar de tratar a nuestros adversarios como a enemigos. Yo siempre seré demócrata, pero siempre seré presidente de EEUU. La Presidencia no es un cargo partidista y eso es exactamente lo que quiero ofrecer. Trabajaré para lo que me han votado y para los que no. Nadie nos robará la democracia".

Trump presentará batalla legal

Horas antes de contar con los resultados definitivos, el presidente Donald Trump se proclamaba ganador de las elecciones y anunciaba que, de no ser finalmente así, llevará al Tribunal Supremo el recuento de los votos por correo. Trump comparecía en la Casa Blanca rodeado por su familia y amigos, que se hacinaban sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad.

Donald Trump también ha pedido este jueves vía Twitter en letras mayúsculas "¡PAREN EL RECUENTO!", un mensaje muy diferente al de su rival, el ya presidente de EEUU, que pedía todo lo contrario, que se cuenten todas las papeletas.

El mensaje de Trump ha sido repetido una y otra vez por varios miembros de su equipo de campaña, incluido su hijo Eric Trump. "Esto es un fraude y no podemos tolerarlo. Esto no es democracia", aseguraba ante los medios.