Los acusados niegan haber participado en los atentados: "No conozco al imán ni iba a la mezquita"

Los tres acusados de formar parte de la célula terrorista de Ripoll ya han comparecido en el juicio por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en la Audiencia Nacional. Ni Mohamed Houli Chemlal ni Driss Oukabir ni Said ben Iazza han contestado a las preguntas de las acusaciones, negando los tres ante sus defensas formar parte del grupo terrorista liderado por el imán de la localidad.

"Voy a atenerme a mi derecho a no declarar y me ratifico en todas las declaraciones que hice anteriormente, siempre que se me ha llamado a declarar he declarado y siempre mostrando mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento", ha dicho Houli para quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Unos minutos después la sala veía los vídeos que él mismo había grabado en la casa de Alcanar mientras hacían cinturones de explosivos y granadas.

El siguiente en declarar ha sido Driss Oukabir, para quien la Fiscalía pide 36 años de cárcel por alquilar la furgoneta con la que Younes Abouyaaqoub perpetró el atropello masivo en el centro de Barcelona. "Me dijeron que les podía hacer un favor de alquilarles la furgoneta para hacer una mudanza, que no tenían la edad para alquilarla y yo por eso accedí", ha explicado. "Yo no era una persona ni religiosa ni practicante, no conozco al imán ni iba a la mezquita, mi vida consistía en la vida de aquí, salir de fiesta, era consumidor de droga", ha añadido.

El acusado Driss Oukabir durante el juicio en su contra en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid / FERNANDO VILLAR (EFE)

El tercer acusado, Said Ben Iazza, ha contestado con varias negativas cuando su abogado le ha preguntado si conocía las intenciones terroristas de los fallecidos y del resto de acusados, asegurando que les conocía porque eran clientes de la tienda en la que trabajaba. Para este tercer acusado la Fiscalía pide 8 años de cárcel por, supuestamente, ayudar a la célula de Ripoll a conseguir los materiales necesarios para confeccionar explosivos.

Enfrentamiento con el juez

La sesión ha empezado con un sonoro enfrentamiento entre varios abogados de defensas y acusaciones y el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, por aspectos como su ubicación dentro de la sala, la existencia de enchufes para los ordenadores o el planteamiento de cuestiones previas. "¡Que no tiene la palabra nadie!", ha gritado Guevara en varias ocasiones antes de dar paso al primer interrogado.

El magistrado Alfonso Guevara (c) durante el juicio / FERNANDO VILLAR (EFE)

Está previsto que el juicio se prolongue hasta mediados del próximo mes de diciembre con la declaración de los acusados pero también de investigadores, testigos y víctimas. Esta mañana también está declarando el Mosso d'Esquadra 1395 que llevó las riendas de la investigación en las primeras semanas.