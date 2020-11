El precio para 'salvar' la Navidad, según un profesor de Harvard: "Solo hay que ver cuántos muertos queremos"

"Estamos a unos días de frío de que esto se desmadre de nuevo". Así de contundente se ha mostrado Elvis García, doctor en Salud Pública y profesor de Epidemias de la Universidad de Harvard en una entrevista en el Huffingtonpost.

Afirma que le provoca incredulidad la forma de actuar de los países que no se prepararon de forma adecuada para frenar la segunda ola: "Estaba claro que no se estaban haciendo los deberes durante el verano. Se pasó muy rápido del confinamiento a la apertura del turismo, pero no se pusieron medidas activas del control de la epidemia. Es decir, limitar el aforo de bares y restaurantes es una medida de medio pelo que intenta limitar la rápida escalada de casos, pero que no ataca el problema de raíz.

Los grandes errores en la gestión

Señala García dos grandes errores en la gestión de la pandemia. Por un lado, trasladar a las comunidades la responsabilidad en lugar de preparar una plan nacional general con criterios homogéneos. Y por el otro, limitar la movilidad sin acompañarlo de una estrategia de test y rastreo de contactos: "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", resume.

Un gran confinamiento, una de las alternativas

El epidemiólogo explica que una de las estrategias que se pueden llevar a cabo en estas circunstancias es de un confinamiento estricto, pero recomienda que siempre debe de ir acompañado de un buen sistema de pruebas y rastreo para la desescalada.

"La segunda línea de acción es la que España ha elegido: pequeñas o grandes restricciones según la capacidad del sistema de salud para soportarlo, volver a abrir y empezar de nuevo el ciclo. Todo esto hasta la llegada de una vacuna que acabe con el virus. Habrá pocos expertos en salud pública que defiendan esta elección", asegura con contundencia.

"¿Cuántos fallecidos estamos dispuestos a asumir?"

Sostiene Elvis García que es un error seguir pensando en términos de normalidad, como si nada hubiera pasado: "Quisimos primero salvar la temporada turística, y así estamos. Por supuesto que podemos 'salvar la Navidad', solo hay que poner en la balanza cuántos fallecidos estamos dispuestos a asumir para poder ir de compras y salir de fiesta".

Consejos para pasar la Navidad

Recomienda García pasar las navidades en casa, hacer las compras por Internet o por teléfono si es en pequeños comercios. Y buscar alternativas tecnológicas para compartir los momentos en familia. Mi recomendación es que hagan el esfuerzo por pasarlas en casa. Y advierte: "O hacemos esto o estaremos creando las condiciones perfectas para otro pico de casos a partir de enero".

Las noticias esperanzadoras sobre una vacuna no debe hacer caer en la euforia: "La vacuna no es suficiente, y si me atengo a la experiencia previa, no estoy seguro de que ni nuestros gobernantes ni tampoco la sociedad estén dispuestos a hacer lo que la situación requiere. Es fácil culpar al gobierno, pero el ciudadano también tiene una responsabilidad. Debemos comenzar a utilizar nuestro sentido común. A estas alturas ya deberíamos saber qué cosas se deben hacer y que cosas no, y no porque haya una ley que nos lo diga.